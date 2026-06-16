Il formaggio Asiago, il DOP veneto che trasforma anche la cucina di stagione
Il formaggio Asiago DOP, una prelibatezza molto versatile in cucina.
Il formaggio Asiago nasce sull’Altopiano dei Sette Comuni, tra Vicenza e Trento. È un formaggio DOP prodotto in due versioni, Asiago DOP Fresco (pasta morbida, latte vaccino intero) e Asiago DOP Stagionato (pasta più dura, latte parzialmente scremato). Il latte proviene da vacche allevate in quota, Bruna Alpina, Frisona, Pezzata Rossa, alimentate a fieno locale. La lavorazione è quella tradizionale, latte crudo o termizzato, aggiunta di fermenti, coagulazione, rottura della cagliata, semi cottura, messa in fascera, salatura e stagionatura variabile. È un formaggio aromatico, burroso, con note erbacee che si sposano bene con le verdure come le zucchine.
Torta salata Asiago DOP e zucchine
Ingredienti per 4 persone
Pasta sfoglia rettangolare 1 rotolo
Zucchine 3 medie
Asiago DOP Fresco 250 g
Scalogno 1
Olio extravergine d’oliva q.b.
Uova 2
Panna fresca 120 ml
Sale e pepe q.b.
Menta fresca o basilico (facoltativo)
Procedimento
Taglia le zucchine a rondelle sottili e falle appassire in padella con olio e scalogno tritato, regolando di sale e pepe. Stendi la sfoglia in teglia e bucherella il fondo. Distribuisci l’Asiago DOP a cubetti e aggiungi le zucchine tiepide. Sbatti uova, panna e pepe, poi versa il composto sulla torta. Cuoci a 190°C per 30–35 minuti, finché la superficie è dorata e il ripieno compatto. A fine cottura puoi aggiungere qualche foglia di menta o basilico per un tocco aromatico.
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