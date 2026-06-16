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Il formaggio Asiago, il DOP veneto che trasforma anche la cucina di stagione

Il formaggio Asiago DOP, una prelibatezza molto versatile in cucina.

di Gianluca Pascutti - 16 Giugno 2026

Il formaggio Asiago nasce sull’Altopiano dei Sette Comuni, tra Vicenza e Trento. È un formaggio DOP prodotto in due versioni, Asiago DOP Fresco (pasta morbida, latte vaccino intero) e Asiago DOP Stagionato (pasta più dura, latte parzialmente scremato). Il latte proviene da vacche allevate in quota, Bruna Alpina, Frisona, Pezzata Rossa, alimentate a fieno locale. La lavorazione è quella tradizionale, latte crudo o termizzato, aggiunta di fermenti, coagulazione, rottura della cagliata, semi cottura, messa in fascera, salatura e stagionatura variabile. È un formaggio aromatico, burroso, con note erbacee che si sposano bene con le verdure come le zucchine.

Torta salata Asiago DOP e zucchine

Ingredienti per 4 persone

Pasta sfoglia rettangolare 1 rotolo

Zucchine 3 medie

Asiago DOP Fresco 250 g

Scalogno 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Uova 2

Panna fresca 120 ml

Sale e pepe q.b.

Menta fresca o basilico (facoltativo)

Procedimento

Taglia le zucchine a rondelle sottili e falle appassire in padella con olio e scalogno tritato, regolando di sale e pepe. Stendi la sfoglia in teglia e bucherella il fondo. Distribuisci l’Asiago DOP a cubetti e aggiungi le zucchine tiepide. Sbatti uova, panna e pepe, poi versa il composto sulla torta. Cuoci a 190°C per 30–35 minuti, finché la superficie è dorata e il ripieno compatto. A fine cottura puoi aggiungere qualche foglia di menta o basilico per un tocco aromatico.