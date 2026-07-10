Economia

“Social danno dipendenza”, l’Ue stanga Meta

In arrivo una maxi multa per Facebook e Instagram che potrebbe superare i 10,5 miliardi di euro: ecco perché

di Cristiana Flaminio - 10 Luglio 2026

L’indagine è conclusa: l’Ue ritiene che i social Facebook e Instagram siano programmati apposta per creare dipendenza e adesso Meta rischia una multa che può fare davvero epoca. L’importo che Mark Zuckerberg potrebbe dover pagare a Bruxelles sarebbe pari a poco più di dieci miliardi e mezzo di euro. Una somma enorme, per capirci molto vicina a quella che servirebbe per mettere su il Ponte sullo Stretto di Messina. Ora la palla passa dall’altra parte dell’Atlantico. E la reazione, da parte della Casa Bianca, è scontata.

“Social danno dipendenza”, arriva la stangata Ue

I social di Meta danno dipendenza secondo la Commissione Ue. Che perciò accusa Zuckerberg di aver violato il Digital Services Act. È un problema, gravissimo, di architettura interna. Lo scroll infinito e la riproduzione automatica rappresentano escamotage utili a inchiodare gli utenti, specialmente i più piccoli, inducendoli a restare più tempo del dovuto online. A tutto vantaggio delle casse dell’azienda di Menlo Park. La Commissione ha deciso, ora è giunto il tempo di capire quanto dovrà costare a Zuck la multona che gli arriverà da Bruxelles.

Un caso di scuola

Il Dsa impone multe tarate sul fatturato delle aziende. In pratica Meta, che nel 2025 ha fatturato 200,97 mld di dollari e considerando che l’ammenda può arrivare fino al 6% dei ricavi, potrebbe teoricamente essere fino a 10,55 mld di euro (12,06 mld di dollari). Una mazzata. Che farà inalberare Donald Trump passato, nello spazio di un mandato, da essere acerrimo nemico a cavalier servente degli interessi della Silicon Valley. Zucky compreso. Un caso di scuola sulla lotta alla dipendenza da social, un caso diplomatico che farà epoca.

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