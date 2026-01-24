L'Identità Rosa

Solidarietà nella tragedia. I colleghi di Poste Italiane si mobilitano per il figlio di Federica Torzullo

di Teresa Gargiulo - 24 Gennaio 2026

Una immagine di Federica Torzullo. Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo la Procura di Civitavecchia. Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. I carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. L'ipotesi per cui si indaga è omicidio ma al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna

La morte di Federica Torzullo, 41 anni, ha suscitato un’ondata di sgomento in tutto il Paese, colpendo in modo profondo la comunità di Anguillara Sabazia e i colleghi di Poste Italiane che la conoscevano e lavoravano con lei. La donna, scomparsa da giorni, è stata ritrovata senza vita in un terreno vicino all’azienda del marito, che ha confessato l’omicidio ed è ora in carcere. Una vicenda che si inserisce nel drammatico quadro dei femminicidi che continuano a segnare l’Italia, alimentando un dibattito pubblico sempre più urgente sulla violenza di genere.

Di fronte alla tragedia, dal mondo del lavoro di Federica è arrivata una risposta immediata e concreta: una raccolta fondi su GoFundMe, avviata e sostenuta dai colleghi di Poste Italiane per offrire un aiuto al figlio di dieci anni, rimasto improvvisamente senza la madre. Un gesto nato spontaneamente, come tentativo di trasformare lo shock in un atto di vicinanza reale. Una mobilitazione che conferma, ancora una volta, la forte cultura di solidarietà che attraversa l’azienda e che spesso si manifesta nei momenti più difficili.

Raccontare questa iniziativa non significa attenuare la gravità del femminicidio né distogliere l’attenzione dal problema strutturale della violenza sulle donne. Significa, piuttosto, dare spazio a un gesto collettivo che mostra come, accanto all’indignazione, esista anche una comunità capace di reagire con responsabilità e sostegno reciproco.

In un momento in cui il Paese è attraversato da numeri, statistiche e analisi, la mobilitazione dei colleghi restituisce un frammento di umanità. Ricorda che, di fronte a una perdita così ingiusta, la risposta può essere anche quella di farsi carico del dolore altrui.

Per i colleghi, sostenere la raccolta fondi significa non lasciare solo un bambino che ha perso tutto. Significa affermare che, anche in una vicenda segnata dalla violenza, è possibile costruire un gesto di cura, un segnale di presenza e di responsabilità condivisa.