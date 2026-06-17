Hollywood, Javier Bardem lascia le sue impronte al Chinese Theatre

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Cerimonia con Denis Villeneuve e Michael Mann per l’attore spagnolo

di Askanews - 17 Giugno 2026

Los Angeles, 17 giu. (askanews) – L’attore spagnolo Javier Bardem ha lasciato le impronte delle sue mani e dei suoi piedi nel cemento durante una cerimonia fuori dal TCL Chinese Theatre di Hollywood e scherzando ci ha messo anche il naso, prima di apporre la sua firma.

“È davvero speciale avere a disposizione uno spazio come questo per immortalare il proprio nome”, ha detto l’attore premio Oscar. “Quando penso ai nomi che sono comparsi proprio in questo posto, mi riesce difficile credere che siano reali”, ha affermato durante una cerimonia gremita di fan sul soleggiato Hollywood Boulevard.

Una tradizione iniziata per caso durante la costruzione del teatro, ma ad oggi ci sono oltre 200 impronte di star conservate, che abbracciano quasi un secolo di cinema.

Alla cerimonia per la star di “Non è un paese per vecchi” c’erano anche i registi Denis Villeneuve e Michael Mann.

Villeneuve, il cui film “Dune: Parte terza”, con l’attore spagnolo, debutterà a dicembre, ha elogiato la capacità camaleontica di Bardem di dare vita a personaggi diversi nel corso della sua carriera lunga più di trent’anni.