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Tutto pronto per la Brescia-Verona che allaccia l’Italia all’Europa

Al via le corse di prova sulla nuova linea Alta Velocità, Donnarumma: "Passaggio fondamentale per la rete italiana"

di Cristiana Flaminio - 17 Giugno 2026

Proseguono come da cronoprogramma le attività di realizzazione e attivazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità, Alta Capacità Brescia Est-Verona, asse strategico per il completamento della rete AV nazionale e parte integrante del Corridoio Mediterraneo TEN-T.

A seguito del completamento delle opere civili, della posa dell’armamento ferroviario e dell’installazione degli apparati tecnologici, sono state avviate le corse prova dei treni lungo l’intera tratta, un passaggio essenziale per la verifica della linea e determinante nel percorso autorizzativo che porterà al collaudo tecnico dell’infrastruttura e alla successiva fase di entrata in servizio prevista nel primo trimestre del 2027.

Linea Brescia-Verona, la soddisfazione dell’ad Donnarumma

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, questa mattina ha partecipato alle corse prova, a conferma della rilevanza dell’opera per lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale: “Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo e potenziamento del sistema ferroviario italiano”, ha affermato l’AD e DG del Gruppo FS. Che ha aggiunto. “Stiamo lavorando per ampliare in modo significativo l’accessibilità al sistema Alta Velocità, portando l’estensione della rete dagli attuali 1.100 a oltre 2.000 chilometri. Con il completamento di questo asse strategico rafforziamo la connessione tra i principali corridoi europei e proseguiamo nel disegno di un’infrastruttura sempre più integrata, capace di sostenere una crescita attesa della domanda, con un incremento fino al 30% dei passeggeri che potranno accedere ai servizi AV. Si tratta di un investimento nel futuro della mobilità del Paese. Che significa più collegamenti, maggiore capacità e una rete più efficiente al servizio di territori, imprese e cittadini”.

Quanto vale il collegamento, tutti i numeri dell’opera

La nuova tratta Brescia Est-Verona, lunga circa 48 chilometri e in gran parte affiancata all’autostrada A4 Milano-Venezia e alla linea ferroviaria convenzionale. Attraversa Lombardia e Veneto e interessa complessivamente 11 comuni. L’infrastruttura consentirà di separare i flussi di traffico, incrementando la capacità della rete e migliorando la regolarità e la puntualità dei servizi passeggeri e merci. Insieme alle tratte già attivate Milano-Treviglio e Treviglio-Brescia, rappresenta un tassello fondamentale del collegamento Milano-Venezia e dell’asse orizzontale dell’alta velocità italiana.

Con l’attivazione della Brescia-Verona e nei mesi successivi della Verona-Vicenza si compirà l’estensione verso Est della rete AV e un ulteriore passo nel suo completamento. Contribuendo alla piena realizzazione della cosiddetta “T” dell’Alta Velocità, oggi rappresentato dal collegamento Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, e rafforzando la connettività tra i principali poli economici del Paese.

La Brescia-Verona del valore di circa 3,2 miliardi di euro, finanziata anche con fondi PNRR, registra un avanzamento complessivo superiore al 90%. E ha coinvolto negli anni oltre 6.000 persone tra tecnici e maestranze e più di 800 imprese.