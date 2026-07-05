Cronaca

Sparatoria a New York durante il 4 Luglio: otto feriti, grave una 21enne

Colpi esplosi nei pressi del complesso residenziale Seapark Apartments, a Coney Island

di Dave Hill Cirio - 5 Luglio 2026

Sparatoria a New York durante il 4 Luglio: otto feriti a Brooklyn, quattro sono bambini.

Il 4 Luglio

Le celebrazioni per il Giorno dell’Indipendenza americana trasformate in tragedia a New York. Otto persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria scoppiata a Brooklyn mentre la folla assisteva al tradizionale spettacolo pirotecnico del 4 Luglio.

Secondo quanto riferito dal New York Post e da altri media statunitensi su fonti del New York City Police Department, i colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi del complesso residenziale Seapark Apartments, a Coney Island, scatenando il panico tra le famiglie riunite per la festa nazionale.

Il bilancio della sparatoria a NY: i feriti in ospedale

L’intervento tempestivo degli agenti e dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo le vittime fuori dal comprensorio residenziale e di trasportarle d’urgenza nei vicini ospedali di zona. Il bilancio del dipartimento di polizia delinea un quadro clinico drammatico, che coinvolge diverse fasce d’età.

Feriti al petto: un uomo di 33 anni e una ragazza di 21 anni, quest’ultima ricoverata in condizioni critiche e in pericolo di vita.

Feriti agli arti (gambe e cosce): una donna di 25 anni, un ragazzo di 14 anni, un giovane di 12 anni e un bambino di soli 7 anni.

Altri traumi: un uomo di 37 anni colpito alla spalla e un bambino di 6 anni raggiunto da un proiettile allo stomaco.

Attualmente, sette delle otto vittime si trovano in condizioni stabili, mentre l’intera area di Brooklyn Heights e Coney Island è stata isolata dagli investigatori per i rilievi balistici.

Caccia all’uomo a Brooklyn e indagini in corso

I detective dell’NYPD hanno avviato una caccia all’uomo in tutto il distretto alla ricerca del responsabile o dei responsabili del raid. Le indagini della polizia si stanno concentrando sul vaglio delle telecamere di videosorveglianza del complesso Seapark e sulle testimonianze dei presenti. Da accertare se si sia trattato di una sparatoria mirata tra gang degenerata tra la folla o di colpi vaganti esplosi durante i festeggiamenti. La sparatoria riapre violentemente il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla piaga delle armi da fuoco a New York durante i grandi eventi pubblici estivi.