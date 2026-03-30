Attualità

Sparite 12 tonnellate di KitKat tra Italia e Polonia

Nestlé non ha ancora chiarito come e in quale punto della tratta è sparito l'ingente carico

di Dave Hill Cirio - 30 Marzo 2026

Un giallo o quasi ha portato alla luce uno dei furti più curiosi e insoliti degli ultimi anni: circa 12 tonnellate di barrette di cioccolato KitKat sparite nel nulla mentre venivano trasportate da un camion in viaggio tra l’Italia e la Polonia.

Dodici tonnellate di KitKat sparite nel nulla

Il carico, composto da oltre 413mila confezioni di cioccolato destinate ai punti vendita europei, rubato durante la tratta internazionale nel corso della scorsa settimana. L’episodio, proprio nella fase di distribuzione che avrebbe dovuto assicurare scorte in vista delle festività pasquali.

Un camion, partito da un sito produttivo nel centro Italia con destinazione finale i centri di distribuzione in Polonia, mai arrivato a destinazione. Un mezzo non ancora ritrovato, insieme all’intero carico di barrette.

Nestlé, la multinazionale svizzera proprietaria del marchio KitKat, ha confermato che il mezzo e la merce risultano “senza traccia”, e non ha specificato il luogo esatto in cui il camion sarebbe sparito lungo il percorso di circa 1 250‑1 350 km.

La portata del furto è impressionante: si tratta di un quantitativo pari a 12 tonnellate di cioccolato, equivalenti a 413mila e 793 barrette, tra cui anche confezioni della nuova gamma di prodotto pronte per essere immesse sul mercato.

In questi giorni, i partner della supply chain stanno lavorando con Nestlé per cercare di rintracciare il carico e recuperare il veicolo. Finora nessuna pista concreta ha portato al ritrovamento.

A rischio la sicurezza delle catene logistiche

L’episodio ha acceso un allarme sulla crescente sofisticazione dei furti di merci su strada in Europa, fenomeno che colpisce sempre più spesso carichi di valore e mette in discussione la sicurezza delle catene logistiche internazionali.

La società ha invitato consumatori e rivenditori a verificare i numeri di lotto delle confezioni per identificare eventuali prodotti appartenenti al carico rubato. Ogni barretta è tracciabile tramite un codice batch. In caso di riscontro è possibile segnalare la scoperta alle autorità competenti.