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Spazio e versatilità a bordo della Dacia Jogger Hybrid 155

di Italpress - 3 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’apparente sobrietà di Dacia Jogger Hybrid 155 cela una personalità in grado di modularsi seguendo differenti esigenze. La sua versatilità mostra uno spirito di adattamento che inizia dalla possibilità di ospitare fino a 7 passeggeri, oppure convertire lo spazio di bordo ad un’ampia scelta di composizioni. Lo dimostrano i 2.094 litri della capacità massima di carico. Grazie all’altezza di carico (661 mm) ed alla lunghezza del pianale del bagagliaio (oltre 1.100 mm nella versione a 5 posti), il suo carattere multispazio diventa ideale per chi ha bisogno di trasportare attrezzatura da escursionismo, strumenti per il fai da te oppure animali da compagnia. Specifici accessori del catalogo “In Nature” permettono di avventurarsi nella natura. E’ il caso del pack sleep, disponibile in opzione anche in fase successiva all’acquisto. Si tratta di un letto matrimoniale che misura 1,90 metri in lunghezza e fino a 1,30 metri in larghezza, ovvero spazio sufficiente per il riposo di due persone. Facile da montare e smontare, completo di tendine laterali per l’oscuramento, questo accessorio può essere riposto in una speciale valigia, che occupa solo 220 litri di volume. Applicabile sia alla versione a 5 posti, sia quella a 7 posti di Dacia Jogger, il Pack Sleep si propone come soluzione per il weekend in montagna o una lunga avventura on the road.Il generoso abitacolo di Dacia Jogger Hybrid 155 si presta in maniera particolare alla fruizione delle attività sportive, che rientrano nel Distretto produttivo dello Sportsystem di Montebelluna, dove troviamo anche il Museo della Fondazione Sportsystem, che conserva e valorizza il patrimonio storico e culturale del distretto stesso. Nel visitare il Distretto con Dacia Jogger Hybrid 155, è facile imbattersi negli outlet legati a brand universalmente conosciuti ed apprezzati da chi pratica attività sportive. Sosta dopo sosta, il generoso spazio a bordo della vettura inizia così ad essere occupato dagli acquisti, che possiamo eventualmente ancorare, grazie alla presenza di quattro anelli e provvidenziali tenditori elastici. Chi pratica sport con l’esigenza di un rimorchio, dispone inoltre di una capacità di traino pari a 1.200 chili nella versione frenata, ovvero 625 chili in versione non frenata. Un’ulteriore dimostrazione della polivalenza di Dacia Jogger Hybrid 155, e della sua indole proiettata a viaggi, avventure, e tempo libero.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –(ITALPRESS).