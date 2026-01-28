Sport

Sport italiano a lutto: addio a Franco Menichelli

Il ginnasta aveva conquistato l'oro a Tokyo '64 nel corpo libero. Il cordoglio della Federazione

di Maria Graziosi - 28 Gennaio 2026

Lo sport italiano è a lutto: è morto il ginnasta Franco Menichelli. Fu medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, nel 1964. Conquistò il primo posto nella disciplina della ginnastica a corpo libero. Menichelli è stato un pilastro della ginnastica italiana. E il suo palmares sportivo resta scolpito nella memoria, oltre che scritto negli almanacchi, sportivi di uno sport che rappresenta una delle discipline più dure, eppure affascinanti, dello scenario olimpico.

Addio a Franco Menichelli

Il ginnasta aveva 85 anni. A dare l’annuncio pubblico della scomparsa dell’ex atleta azzurro è stata la Federginnastica. In una nota, la federazione italiana ha tributato l’ultimo saluto a Franco Menichelli porgendo condoglianze ai suoi familiari e amici. “Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano. La Federazione Ginnastica d’Italia, il presidente Facci e tutto il Consiglio Direttivo federale si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca”.

Una vita per lo sport

Franco Menichelli non è stato solo la medaglia d’oro a Tokyo ’64. La sua carriera agonista, infatti, lo ha portato anche a centrare altri prestigiosi obiettivi e traguardi olimpici. Alla fine del suo percorso da atleta, la sua bacheca personale conterà cinque medaglie. Tra queste, oltre all’oro, pure l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele, sempre nella stessa tornata olimpica in Giappone. Pur essendo una promessa del calcio, preferì al pallone la dura disciplina della ginnastica. Che gli consentì di entrare, di diritto, nella storia dello sport italiano.