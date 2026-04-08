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Staffetta nelle pmi: un clic per 1000 posti di lavoro

La cautela del ministero, una sperimentazione che deve proseguire

di Dave Hill Cirio - 8 Aprile 2026

Staffetta generazionale. via all’esperimento che sfida il divario tra giovani e senior nelle pmi: solo 1.000 contratti disponibili per trasformare i pensionandi in “mentori” e assumere under 34 a tempo indeterminato. Un test cruciale per il Sistema Paese: ecco perché non può restare solo una prova.

La staffetta generazionale nelle pmi

Il tempo dei dibattiti sulla “fuga dei cervelli” lascia spazio a un esperimento concreto, ma numericamente ridottissimo. La staffetta generazionale, ufficialmente operativo il portale Inps per gli sgravi della Legge Annuale pmi. Il messaggio per le piccole e medie imprese italiane è perentorio: “Fate in fretta”.

Il plafond di finanziamento (circa 8,7 milioni di euro) copre infatti solo 1.000 lavoratori in tutta Italia. Un numero che trasforma una riforma strutturale in una vera e propria gara contro il tempo.

Perché solo 1.000 posti? La cautela del ministero

Molti si chiedono perché, a fronte di 500mila assunzioni previste dai dati Unioncamere-Excelsior per questo mese, lo Stato finanzi una platea così esigua.

I motivi sono tecnici e prudenziali. Da monitorare i costi previdenziali. Poiché l’InpsS deve coprire la contribuzione figurativa per i senior (evitando che la pensione si abbassi nonostante il part-time), il governo ha optato per un “test di tenuta” delle casse dello Stato.

Poi, un filtro qualitativo. La misura è riservata alle imprese sotto i 50 dipendenti. Si vuole evitare che i grandi gruppi assorbano tutti i fondi, concentrando l’aiuto sul cuore vulnerabile dell’economia italiana.

E’ la logica del “pilota”. Trattandosi di una sperimentazione valida per il biennio 2026-2027, l’obiettivo è raccogliere dati reali sull’effettiva capacità delle pmi di fare “tutoraggio” prima di stanziare miliardi nel 2028.

Oltre la cronaca: il valore sociale del “mentore”

Una sfida culturale. Per la prima volta, il senior non è un “costo da rottamare”, ma un valore da trasmettere. Il meccanismo premia la stabilità. Il giovane entra con un tempo indeterminato, mentre il senior riduce l’orario (25-50%) mantenendo la busta paga integra grazie all’esonero contributivo fino a 3mila euro annui.

Una sperimentazione che non può fermarsi

È chiaro che 1.000 posti sono una goccia nel mare di un Paese con milioni di neet e una popolazione lavorativa che invecchia. Tuttavia, questa sperimentazione è vitale.

Se il modello funzionerà, dimostrerà che il Sistema Paese può uscire dalla logica dell’assistenzialismo (bonus una tantum) per entrare in quella dello scambio generazionale.

Il rischio? Che la misura si esaurisca in poche ore nelle regioni più digitalizzate del Nord, lasciando il Sud – dove il passaggio di testimone nelle piccole imprese è una questione di sopravvivenza – ancora una volta al palo. La vera vittoria per il 2026 non sarà aver esaurito i 1.000 posti, ma dimostrare che questa formula merita di diventare la norma per ogni azienda italiana.

Un test per il futuro

L’iniziativa, uno spartiacque. La velocità con cui il fondo verrà bruciato sarà il termometro della fame di ricambio che c’è in Italia. Ma la politica dovrà rispondere presto. Dopo i primi 1.000, cosa faremo degli altri centomila giovani pronti a entrare?