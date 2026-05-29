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Stellantis, Cappellano “Nessuna riduzione di capacità produttiva in Italia”

di Italpress - 29 Maggio 2026

TORINO (ITALPRESS) – In Italia “non ci sarà una riduzione della capacità installata”. Così Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, durante la tavola rotonda con i media sul piano strategico FaSTLAne 2030, organizzata oggi nel quartier generale di Mirafiori a Torino. Cappellano ha poi aggiunto che, per quando riguarda le unità prodotte in Italia, Stellantis non ha mai ufficializzato come target un milione di vetture e a proposito dell’andamento attuale ha detto che “in un mercato europeo sostanzialmente stabile rispetto al 2025, prevediamo di avere una produzione maggiore rispetto allo scorso anno”.

FILOSA IN PARLAMENTO IL 15 GIUGNO

“Il nostro CEO farà un’audizione in Parlamento il 15 giugno, probabilmente quella settimana prima dell’audizione avremo anche un incontro con i sindacati, lo stiamo già organizzando. Siamo in contatto con tutti i sindacati europei, tutte le volte che abbiamo comunicato le nostre novità di prodotto e le nostre scelte di investimento, abbiamo sempre avuto un touch point, un momento con i sindacati. Il dialogo con il Governo è proficuo e lo riteniamo fondamentale, per la complessità del contesto in cui ci muoviamo e per tutte le variabili che ci sono è fondamentale che Stellantis si muova all’unisono con tutti gli stakeholder che vuol dire fornitori, concessionari, i nostri impiegati e non ultimo le istituzioni” ha aggiunto Cappellano.

A MELFI UNA NUOVA VETTURA ALFA ROMEO

“L’Italia segue esattamente queste priorità con nuovi modelli, nuove piattaforme e un utilizzo migliore della capacità installata. A Melfi arrivano tre nuove vetture, due quest’anno e una, appena saremo pronti, sarà una nuova Alfa Romeo che non faceva parte del Piano Italia. Mirafiori va in continuità con la produzione della 500 elettrica e ibrida e con la produzione attuale della trasmissione EDCT che usiamo per i motori ibridi”. “Nei primi tre mesi dell’anno a Mirafiori abbiamo prodotto 15 mila vetture, vedremo se nel corso dell’anno raggiungeremo l’obiettivo delle 100 mila vetture. In questo momento siamo soddisfatti delle vendite e stiamo cercando di offrire ai nostri clienti un prodotto che sia il più possibile all’altezza delle aspettative – ha aggiunto Cappellano – Mirafiori è diventato un polo rilevante di circular economy, è un polo rilevante per le nostre tecnologie di batterie, stiamo ristrutturando la nostra palazzina centrale che entro il 2027 rappresenterà l’headquarter europeo di Stellantis in Europa. In questo momento la circular economy è un’attività fondamentale che sta crescendo come rilevanza, c’è un’attività produttiva di dismantling ma anche un’attività di vendita e commercializzazione. Le batterie sono in questo momento, soprattutto dal punto di vista di ricerca e sviluppo, un asset fondamentale guardando al futuro”.

50 NUOVI LANCI DA QUI FINO AL 2030

“Stellantis ha basato la propria strategia in Europa su tre punti strategici. L’estensione della copertura di mercato del 25% attraverso 50 lanci da adesso fino al 2030, di cui 25 nuovi prodotti e 25 innovazioni di prodotti esistenti. L’introduzione di nuove piattaforme e un utilizzo migliore degli stabilimenti produttivi che porterà l’utilizzo totale all’80% della capacità installata“, ha affermato Cappellano.

