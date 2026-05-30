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Stellantis, Filosa “Abbiamo iniziato a riprendere slancio nei mercati chiave”

di Italpress - 30 Maggio 2026

TORINO (ITALPRESS) – “Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, sono orgoglioso del fatto che abbiamo già iniziato a riprendere slancio nei mercati chiave, a migliorare le performance operative e a rafforzare le basi per una crescita sostenibile e redditizia. Stiamo lanciando una delle offensive di prodotto più ambiziose del settore, con oltre 60 nuovi lanci e 50 importanti aggiornamenti di prodotti entro il 2030. Dal Nord America all’Europa, dal Sud America al Medio Oriente e all’Africa fino all’Asia-Pacifico, i nostri team hanno lavorato con incredibile rapidità e determinazione per costruire la nostra strategia FaSTLAne 2030”. Così il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, in un post pubblicato sul suo profilo LinkedIn. “Un anno fa, ho avuto l’onore di essere nominato dal nostro Consiglio di Amministrazione CEO di Stellantis, carica che è diventata effettiva circa un mese dopo, il 23 giugno – ha aggiunto Filosa – Questo significa moltissimo per me. Diventare CEO dell’azienda in cui ho trascorso la maggior parte della mia carriera, dove sono cresciuto e mi sono sviluppato, sia professionalmente che personalmente, per oltre 25 anni, è molto più di un semplice traguardo. È un sogno che si avvera”.

“Nel corso dell’ultimo anno, ho avuto il privilegio di incontrare molti di voi nelle nostre diverse regioni. Questi momenti, nei nostri siti, nei nostri stabilimenti e nei nostri uffici, mi hanno confermato il talento, l’orgoglio e l’impegno che contraddistinguono Stellantis. Ciò che mi colpisce di più è quello che siamo riusciti a realizzare insieme negli ultimi 12 mesi. Insieme, abbiamo avviato un profondo riassetto della nostra attività e ci siamo concentrati su ciò che conta di più: i nostri clienti, i nostri dipendenti, i nostri rivenditori e gli altri stakeholder chiave, con una chiara attenzione all’esecuzione e alla nostra competitività a lungo termine. Nulla di tutto ciò – conclude – sarebbe stato possibile senza la passione, la resilienza e l’impegno di ognuno di voi, le persone di Stellantis”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).