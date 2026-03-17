Attualità

Stop Rocco Schiavone: brutta caduta per Giallini

L'attore trasteverino operato d'urgenza ad Aosta

di Dave Hill Cirio - 17 Marzo 2026

Marco Giallini

Infortunio per Marco Giallini ad Aosta: frattura e stop alle riprese della settima stagione della serie tv di Rocco Schiavone.

La caduta di “Rocco Schiavone”

Un imprevisto lontano dalle telecamere ha fermato il set della settima stagione di “Rocco Schiavone”: nessuna notizia ultimora sul prolungamento delle riprese della serie tv Rai.

Nella mattinata di oggi, Marco Giallini è stato vittima di una brutta caduta mentre si trovava nel centro di Aosta. L’attore romano, che interpreta il celebre vicequestore nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Umberto Parini.

Cosa è successo: l’incidente fuori dal set

L’infortunio non è avvenuto durante un ciak, ma durante un momento di pausa. Secondo le prime ricostruzioni, Giallini è scivolato violentemente a terra. Il fatto mentre, fuori dal suo alloggio, era intento in una passeggiata nei pressi della struttura che lo ospita nel capoluogo valdostano.

La diagnosi: i medici hanno riscontrato una frattura alla gamba

Urgente e immediato, un intervento: L’attore è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza presso il reparto di ortopedia del nosocomio aostano per ridurre la frattura.

Riprese sospese: incertezza sul futuro della tabella di marcia della fiction

La produzione della serie dedicata alle avventure di Rocco Schiavone, curata da Cross Productions e Rai, è stata costretta a un immediato stop alle riprese, iniziate lo scorso 3 marzo. Al momento l’intero piano di lavorazione è congelato.

Giallini è presente in quasi ogni scena della fiction e la sua assenza impone una riorganizzazione totale del calendario di produzione. I suoi fan sono in apprensione: numerosi, i messaggi di vicinanza pervenutigli.

Dall’ospedale trapela un cauto ottimismo sulle condizioni generali dell’attore, peraltro noto per la sua tempra “trasteverina” che vena pure la gestione del suo personaggio nella fiction.