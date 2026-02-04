L'Identità Rosa

Storie di Donne alla Luiss: talento, innovazione e leadership

Risultati tangibili e visibilità nel mondo professionale italiano al femminile

di Giorgio Brescia - 4 Febbraio 2026

La XI edizione del premio Storie di Donne alla Luiss ha celebrato percorsi imprenditoriali e professionali femminili di successo. Nelle vincitrici, capacità di innovazione, gestione e leadership nei propri ambiti. Il Premio, per valorizzare progetti concreti in imprese, ricerca e iniziative culturali. Tra le protagoniste, alcune hanno avviato start-up innovative e programmi di formazione sul territorio. Risultati tangibili e visibilità nel mondo professionale italiano.

Donne, impresa e innovazione

Tra le premiate, figure che hanno creato start-up tecnologiche, avviato programmi di formazione e sviluppato nuovi servizi nel settore culturale e educativo. Una delle vincitrici ha lanciato un incubatore per giovani creativi, mentre un’altra ha guidato una piattaforma digitale per la valorizzazione di produzioni artigianali locali. La combinazione di innovazione e concretezza ha caratterizzato la selezione di questa edizione, mostrando percorsi diversi ma accomunati da determinazione e competenza.

Le protagoniste

Tra le donne celebrate, Vira Carbone, giornalista e conduttrice di Rai 1, figura nota per i suoi approfondimenti televisivi e per la capacità di affrontare temi sociali complessi.

Al suo fianco, Aline Improta, giornalista e autrice italo‑brasiliana che ha saputo coniugare esperienze multiculturali in reportage e riflessioni autobiografiche, tra cui il libro “Nuda con i vestiti”.

La regista Anna Carlucci: suo il docufilm La via tra le mani, che ripercorre la carriera del cardiochirurgo pediatrico Alessandro Frigiola e le oltre 20mila vite salvate nel mondo. Segno di un impegno artistico orientato alla narrazione di storie reali e drammatiche.

Arianna Dalla Zanna si distingue come imprenditrice e vincitrice di progetti innovativi, portando avanti iniziative che intrecciano impresa e nuove tecnologie.

Annamaria Farricelli, poetessa e scrittrice. Nelle sue opere, un passato segnato da violenza domestica, trasformato in narrazione letteraria e testimonianza pubblica.

Impatti concreti e risultati

I progetti premiati hanno generato risultati misurabili: creazione di posti di lavoro, sviluppo di prodotti e servizi innovativi, aumento di partecipazione femminile in settori ancora poco rappresentati. Le premiate hanno inoltre stabilito partnership con istituzioni locali e nazionali, consolidando la sostenibilità dei loro progetti. La capacità di combinare creatività, strategia e concretezza è stata determinante nel successo dei loro percorsi.

Un esempio

Storie di Donne, all’interno di un panorama più ampio di iniziative italiane dedicate alla valorizzazione del talento femminile. L’evento Luiss riflette la crescente attenzione verso le competenze pratiche e innovative delle donne in ambito professionale e imprenditoriale, promuovendo modelli replicabili di leadership e resilienza senza dipendere da grandi visibilità mediatiche.