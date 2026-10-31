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Strage sulle strade d’Egitto, minibus contro un camion: 10 morti e 24 feriti vicino al Cairo

Nuovo grave incidente nel governatorato di Giza. Dieci feriti sono in condizioni critiche

di Enzo Ricci - 31 Ottobre 2026

Dieci persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite in un violento incidente stradale avvenuto sabato nei pressi della Città del 6 Ottobre, nel governatorato di Giza, alla periferia occidentale del Cairo. Secondo il Ministero della Salute egiziano, un minibus si è scontrato con un mezzo pesante all’incrocio tra la Middle Ring Road e la strada di Al-Dabaa, una delle principali arterie di collegamento dell’area metropolitana della capitale.

Le autorità sanitarie hanno inviato sul posto venti ambulanze per soccorrere le vittime e trasferire i feriti negli ospedali della zona. Tra i 24 ricoverati, dieci versano in condizioni critiche, mentre gli altri hanno riportato lesioni di diversa gravità. Il ministro della Salute Khaled Abdel Ghaffar ha disposto l’innalzamento del livello di allerta nelle strutture sanitarie dell’area.

La tragedia riporta sotto i riflettori l’emergenza della sicurezza stradale in Egitto. Secondo i dati dell’Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (CAPMAS), gli incidenti stradali provocano ogni anno migliaia di vittime. Le più recenti statistiche citate dai media arabi indicano che nel 2025 i morti sulle strade egiziane sono saliti a 5.829, con oltre 84 mila feriti. Tra le cause più frequentemente indicate figurano la guida imprudente, la scarsa manutenzione dei veicoli e le criticità infrastrutturali.

L’incidente di Giza è solo l’ultimo di una lunga serie. Lo scorso 20 ottobre almeno 13 persone erano rimaste uccise nello scontro tra un autobus turistico e un camion sulla strada del deserto occidentale vicino al Cairo. A settembre un autobus precipitato nella regione del Sinai aveva causato la morte di 22 persone, tra cui diversi cittadini giordani, mentre ad agosto un altro schianto nel nord del Paese era costato la vita ad almeno 18 lavoratori agricoli, molti dei quali bambini.

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