Esteri

Trump-Putin: Rubio parla con Lavrov e apre all’incontro all’Apec

Il segretario di Stato Usa conferma il colloquio informale con il ministro degli Esteri russo

di Mauro Trieste - 31 Ottobre 2026

Un possibile incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin torna a prendere forma sullo sfondo della diplomazia internazionale. A margine dei colloqui del G20 ad Atlanta, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito di aver avuto un breve scambio con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

Secondo Rubio, la conversazione ha riguardato la possibilità che i due leader possano vedersi in occasione del vertice dell’Apec, la Cooperazione economica Asia-Pacifico, in programma a novembre in Cina. “Abbiamo parlato brevemente della possibilità che i nostri leader possano incontrarsi in occasione dell’Apec il mese prossimo”, ha dichiarato il capo della diplomazia statunitense, precisando tuttavia che non si è trattato di un incontro formale con Lavrov.

Le parole di Rubio rappresentano uno dei pochi segnali pubblici di contatto tra Washington e Mosca e alimentano le indiscrezioni su un possibile confronto diretto tra Trump e Putin in un contesto internazionale di forte tensione geopolitica.

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