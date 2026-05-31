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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 31 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Ventunesima Tappa del Giro d’Italia

31 maggio da Roma a Roma 131 km

Roma è il cuore pulsante d’Italia, città eterna dove ogni pietra racconta millenni di storia. Dal Colosseo al Pantheon, dalle piazze barocche ai vicoli di Trastevere, la capitale è un mosaico di epoche e culture. Tra il traffico e la luce dorata del tramonto, Roma conserva un’anima popolare e raffinata, fatta di gesti, profumi e sapori. È la città dei contrasti, sacra e profana, antica e moderna, rumorosa e poetica. Qui la cucina è rito quotidiano, e la carbonara ne è il simbolo più autentico. E il gran finale del Giro d’Italia non poteva che svolgersi nella città più bella del mondo.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Spaghetti alla carbonara – un piatto iconico, nato nelle trattorie romane

Ingredienti per 4 persone :

400 g di spaghetti

150 g di guanciale

4 tuorli d’uovo

80 g di pecorino romano

Sale e pepe nero

Preparazione

Taglia il guanciale a listarelle e rosolalo finché diventa croccante.

Sbatti i tuorli con il pecorino e abbondante pepe precedentemente tostato.

Cuoci gli spaghetti al dente e scolali conservando un po’ d’acqua di cottura.

Unisci pasta e guanciale, poi aggiungi la crema di uova fuori dal fuoco.

Manteca rapidamente per ottenere una salsa cremosa e avvolgente.

Servi subito, con una spolverata di pecorino e pepe.