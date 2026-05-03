Food

Il carattere gentile dei lamponi, gusto, proprietà e benefici di questi straordinari frutti vellutati

I lamponi raccontano la freschezza della bella stagione, il potere naturale del colore e una sorprendente versatilità in cucina.

di Gianluca Pascutti - 3 Maggio 2026

I lamponi sono tra i frutti più eleganti e riconoscibili del sottobosco. Piccoli, vellutati, di un rosso vivo che cattura la luce, racchiudono un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità. Il loro profumo è immediato, fresco e floreale. Il loro gusto varia a seconda della maturazione, da leggermente acidulo a pienamente aromatico, con note che ricordano la rosa e il miele.

Proprietà e composizione

Ricchi di antiossidanti naturali, contengono polifenoli e antociani che contrastano l’invecchiamento cellulare e favoriscono la salute della pelle. Sono fonte di vitamina C e manganese che sostengono il sistema immunitario e contribuiscono alla produzione di collagene. Con il loro basso contenuto calorico sono ideali per un’alimentazione leggera e bilanciata grazie anche all’alto contenuto di fibre solubili che aiutano la digestione e favoriscono il senso di sazietà. I lamponi contengono anche l’acido ellagico un composto bioattivo studiato per le sue potenziali proprietà antinfiammatorie e protettive.

Benefici principali

Supporto cardiovascolare: grazie agli antociani, migliorano la circolazione e riducono l’ossidazione del colesterolo LDL. Regolazione glicemica: l’indice glicemico basso li rende adatti anche a chi controlla gli zuccheri. Effetto depurativo e diuretico: favoriscono l’eliminazione delle tossine e la funzionalità renale. Benessere della pelle: la combinazione di vitamina C e antiossidanti aiuta a mantenere elasticità e luminosità.

In cucina

I lamponi sono versatili, perfetti nei dolci, ma sorprendenti anche nei piatti salati. Si abbinano bene a formaggi freschi, carni bianche, aceti aromatici e vini rosati. Nel risotto, come nei dessert, regalano colore e freschezza senza mai risultare invadenti.

Un abbinamento sfizioso da portare in tavola

Filetto di maiale ai lamponi

Ingredienti:

1 filetto di maiale intero (700–800 g)

200 g di lamponi freschi

1 scalogno piccolo tritato

1/2 bicchiere di vino rosso secco

1 cucchiaio miele d’ acacia

olio Evo q.b.

sale e pepe

1 noce di burro per lucidare la salsa

Procedimento:

Rosolare la carne: Scalda una padella ampia con un filo d’olio e rosola il filetto su tutti i lati finché non è ben dorato.

Sfumare: Aggiungi il vino rosso e lascia evaporare l’alcol a fiamma viva.

Cuocere dolcemente: Abbassa la fiamma, copri e cuoci 12–15 minuti, girando a metà cottura.

Preparare la salsa ai lamponi: In un pentolino soffriggi lo scalogno con poco olio, aggiungi i lamponi, il miele e un pizzico di sale. Cuoci 5 minuti e schiaccia leggermente i frutti.

Ridurre: Filtra la salsa e falla restringere fino a consistenza lucida. Aggiungi una noce di burro per renderla setosa.

Servire: Affetta il filetto e nappalo con la salsa ai lamponi. Completa con qualche lampone fresco.