Attualità

Tarvisio ospiterà il Campionato del mondo di fisarmonica diatonica e organetto

Rinasce in Valcanale dal 4 al 6 settembre un grande evento dedicato alla tradizione musicale popolare

di Gianluca Pascutti - 10 Aprile 2026

Dopo quasi quarant’anni di assenza, la musica popolare torna protagonista nell’estremo Nord-Est. Tarvisio si prepara infatti a ospitare il Campionato del mondo di Fisarmonica Diatonica e Organetto, un appuntamento che dal 4 al 6 settembre riporterà in Valcanale suoni, tradizioni e linguaggi musicali legati all’arco alpino e all’area mitteleuropea.

L’evento, inserito nel progetto culturale Radici, segna un ritorno simbolico. negli anni Ottanta la zona era un punto di riferimento per gli appassionati di strumenti popolari, grazie a festival che attiravano musicisti da Italia, Austria e Slovenia. La ripartenza dopo decenni viene letta come un segnale di rilancio culturale e turistico per un territorio che negli ultimi anni sta investendo sulla valorizzazione delle proprie identità.

Una competizione internazionale

Il campionato è organizzato dall’A.M.I.SA.D., con il sostegno del Comune di Tarvisio e della Regione Friuli Venezia Giulia. Le prove si svolgeranno all’Auditorium Comunale, con categorie suddivise per età e repertorio. Le audizioni saranno aperte al pubblico e affiancate da concerti, esibizioni spontanee e iniziative diffuse nei luoghi simbolo della Valcanale. Sono previsti premi per i vincitori e la partecipazione di scuole musicali provenienti da diversi Paesi europei, confermando la vocazione transfrontaliera dell’evento.

Un patrimonio che unisce tre culture

La fisarmonica diatonica è uno degli strumenti più rappresentativi delle culture germanofone, slave e friulane. La sua presenza in Valcanale racconta una storia di incroci linguistici e musicali che da secoli caratterizza questo territorio di confine. Il festival punta proprio a valorizzare questa dimensione, trasformando Tarvisio in un crocevia culturale per tre giorni.

Un’iniziativa che fa bene al territorio

Oltre all’aspetto musicale, l’evento è destinato a generare un impatto significativo sul turismo locale. L’arrivo di concorrenti, accompagnatori e appassionati porterà movimento nelle strutture ricettive e nei locali della zona, in un periodo che anticipa la stagione autunnale.