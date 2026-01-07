Attualità

Taylor alla Lazio? Tutti i retroscena del possibile colpo di mercato

Dirigenza biancoceleste alla ricerca di rinforzi per il centrocampo

di Giorgio Brescia - 7 Gennaio 2026

La Lazio accelera sul mercato di gennaio: tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Kenneth Taylor, ecco i retroscena. Dirigenza biancoceleste alla ricerca di rinforzi per il centrocampo dopo le cessioni eccellenti di Taty Castellanos e Matteo Guendouzi: occhi puntati sul giovane talento olandese dell’Ajax seguito con interesse anche da altri club europei. Il profilo è considerato interessante per qualità tecniche e versatilità. Al momento le trattative sono in fase iniziale, ma tifosi e addetti ai lavori osservano con attenzione. Le prospettive di affondo dipenderanno dall’evoluzione delle uscite e dalla volontà del calciatore.

Chi è Kenneth Taylor

Kenneth Taylor è un centrocampista olandese classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax e già protagonista in Eredivisie e nelle competizioni europee con la squadra di Amsterdam. È un mediano moderno, capace di agire da mezzala o in posizione centrale, dotato di buona capacità di lettura del gioco, equilibrio e visione nella costruzione della manovra. La sua giovane età e le già numerose presenze con l’Ajax ne fanno uno dei prospetti più interessanti del calcio neerlandese recente.

Perché la Lazio ci pensa

Con l’addio di alcuni elementi chiave e la partenza di Guendouzi verso la Turchia, la Lazio si trova a dover coprire il vuoto a centrocampo con giocatori in grado di garantire qualità e resistenza nell’arco di una stagione intera. Il nome di Taylor è emerso come alternativa concreta ai profili già accostati alla società, come Giovanni Fabbian del Bologna. Il tecnico Maurizio Sarri, tornato alla guida della squadra, punta su giocatori con dinamismo e capacità di collegare difesa e attacco, caratteristiche che il centrocampista olandese può offrire.

Indiscrezioni e valutazioni

Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo di Taylor è già presente nella “lista dei desideri” a Formello e potrebbe diventare più di un’idea qualora la dirigenza definisse gli equilibri finanziari della rosa. La cessione di Castellanos a West Ham per una cifra importante e la probabile partenza di Guendouzi rappresentano risorse che potrebbero essere reinvestite per affondare il colpo. Tuttavia, si parla di contatti preliminari più che di trattative in fase avanzata, e tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore di lasciare l’Ajax per la Serie A.

Aspettative e scenari

Per i tifosi biancocelesti, l’eventuale arrivo di Taylor rappresenterebbe un segnale di ambizione in un mercato di riparazione finora dominato più dalle uscite che dalle entrate.

Gli esperti di mercato sottolineano come il centrocampista olandese abbia le qualità per crescere ulteriormente, ma ricordano che su di lui non manca l’interesse di altri club europei. La Lazio potrebbe anticipare la concorrenza puntando su un progetto tecnico chiaro, che vede giovani di talento affiancati da veterani esperti.

Cosa potrebbe significare per la squadra

Se dovesse concretizzarsi, l’ingaggio di Taylor porterebbe più dinamismo e controllo nella zona centrale del campo, fondamentale per le idee di gioco di Sarri. La società spera di migliorare l’equilibrio tattico e di offrire maggiore competitività nella seconda parte di stagione. Restano però da definire tempi, cifre e assetto finale della rosa, in un mercato dove ogni movimento in uscita può determinare nuovi scenari per gli acquisti.