Thailandia e Cambogia siglano la pace: un milione di persone potranno tornare a casa

di Redazione - 27 Dicembre 2025

Dopo ventuno giorni di bombardamenti, esplosioni e paura, il silenzio delle armi è finalmente tornato sul confine tra Thailandia e Cambogia. I ministri della Difesa dei due Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta che stabilisce un “cessate il fuoco immediato”, entrato in vigore a mezzogiorno del 27 dicembre.

Il bilancio di queste tre settimane di combattimenti tra Thailandia e Cambogia è pesante come un macigno: quarantasette persone hanno perso la vita, e quasi un milione di civili hanno dovuto abbandonare le proprie case, fuggendo dai villaggi di confine trasformati in zone di battaglia. Famiglie intere con i bambini in braccio, anziani che non avevano mai visto una guerra così vicina, contadini costretti a lasciare i loro campi. Un esodo biblico per una manciata di antichi templi contesi, simboli di orgoglio nazionale che sono costati sangue e lacrime.

Thailandia e Cambogia: la pressione internazionale ha fatto la differenza

La tregua non è arrivata improvvisamente e per caso. Dietro la firma c’è stato un intenso lavoro diplomatico che ha coinvolto l’intera comunità internazionale. L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), di cui fanno parte entrambi i Paesi, ha convocato una riunione d’emergenza dei ministri degli Esteri. Ma anche potenze come Stati Uniti, Cina e Malesia hanno fatto pressioni affinché i due vicini litigiosi tornassero al tavolo delle trattative.

Non è la prima volta. A luglio scorso, dopo cinque giorni di scontri mortali, le stesse nazioni avevano mediato un cessate il fuoco. Ma quella tregua era durata poco, decisamente troppo poco. Questa volta, dopo tre giorni di colloqui intensi al confine, l’accordo appare più solido, più strutturato. C’è la speranza che possa davvero durare.

Un accordo che va oltre le armi

Il documento firmato dai ministri della Difesa include un cessate il fuoco che vale per “tutti i tipi di armi” e proibisce espressamente gli attacchi contro civili, obiettivi civili, infrastrutture e persino obiettivi militari. È una dichiarazione di intenti ben elaborata: questa guerra deve finire per davvero – o almeno l’intento sembrerebbe questo -.

Ma c’è di più. I due Paesi si sono impegnati a congelare tutti i movimenti di truppe, evitando così provocazioni che potrebbero far ripartire le ostilità. E soprattutto, hanno promesso di permettere ai civili che vivono nelle zone di confine di tornare alle loro case “il prima possibile”. Parole che per quelle quasi un milione di persone suonano come musica: rivedere la propria casa, dormire nel proprio letto, riprendere la vita normale.

Sminamento e lotta al crimine: i prossimi obiettivi

L’accordo prevede anche una cooperazione nelle attività di sminamento, un aspetto fondamentale per garantire davvero la sicurezza dei civili che torneranno. Dopo settimane di combattimenti, i campi e i villaggi di confine sono disseminati di ordigni inesplosi che rappresentano un pericolo mortale, soprattutto per i bambini.

E in un dettaglio che può sembrare curioso ma è significativo, i due Paesi si sono impegnati anche a collaborare nella lotta alla criminalità informatica. Un segnale che la cooperazione non riguarda solo il campo di battaglia, ma vuole estendersi a tutti i livelli, costruendo un rapporto di vicinato più maturo e responsabile.

Una ferita aperta

Firmare un cessate il fuoco è solo l’inizio di un tortuoso percorso, costruire una pace duratura è un impegno e una grande responsabilità . Le famiglie che torneranno troveranno case distrutte, campi bruciati e comunità lacerate nel profondo. Dovranno ricostruire non solo le abitazioni, ma anche la fiducia e la speranza nel futuro.

E poi ci sono le quarantasette vittime, i morti che non torneranno mai più. Madri, padri, figli e fratelli. Persone che avevano sogni, progetti e un futuro tutto da vivere. La loro morte peserà come un’ombra su questa pace e risuonerà come monito per il futuro.

La speranza di un nuovo inizio

Il silenzio delle armi è un suono bellissimo per chi ha vissuto settimane nell’inferno dei bombardamenti. I bambini potranno tornare a giocare senza paura di guardare il cielo. Gli agricoltori potranno tornare nei campi. Le famiglie potranno riunirsi.

La comunità internazionale continuerà a vigilare, a fare pressione perché questo cessate il fuoco sia mantenuto. Perché stavolta, deve essere diverso, ma per davvero. La pace deve essere perseguita e mantenuta. Lo merita quel milione di persone che ha dovuto abbandonare la propria vita. E per non dimenticare il sacrificio di quelle quarantasette persone che non ci sono più.