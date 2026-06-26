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Trieste, la capitale italiana dell’ecstasy

Trieste mostra il consumo di ecstasy più alto d’Italia secondo le analisi delle acque reflue, con un boom anche di ketamina

di Marzio Amoroso - 26 Giugno 2026

Le fogne di Trieste rivelano i dati che non ti aspetti. Nelle acque reflue della città si registra la più alta concentrazione di ecstasy in Italia. Non si tratta di percezioni o di allarmi generici, i dati arrivano da monitoraggi sistematici sulle acque di scarico urbane, che misurano i residui delle sostanze dopo il consumo. Questo metodo permette di stimare in modo diretto quanto una droga circola davvero tra le persone. Non guarda ai sequestri, non guarda alle denunce, osserva ciò che finisce negli impianti di depurazione.

Cosa rivelano le fogne di Trieste

Le analisi sulle acque reflue mostrano livelli di MDMA, la molecola alla base dell’ecstasy, superiori a quelli registrati in qualsiasi altra città italiana monitorata. Questo significa che l’ecstasy viene consumata in modo consistente sul territorio urbano, soprattutto nei contesti legati alla vita notturna e ai luoghi di aggregazione giovanile. Accanto all’ecstasy emerge un altro dato che colpisce, la ketamina risulta tre o quattro volte sopra la media nazionale. Trieste condivide questo profilo solo con alcune grandi città come Milano e Bologna, dove le droghe sintetiche hanno già da tempo un ruolo centrale nei consumi legati al divertimento.

Il profilo delle droghe in città

Il quadro non si limita alle sostanze sintetiche. Le analisi indicano una presenza ancora significativa di eroina, anche se in calo rispetto agli anni passati. Questo suggerisce una trasformazione del mercato locale, con una progressiva sostituzione delle droghe, chiamate tradizionali, con sostanze più legate alla cultura delle discoteche e ai contesti festivi. Un altro elemento interessante riguarda la cannabis. A Trieste i residui nelle fogne risultano in diminuzione, una tendenza rara nel panorama italiano, dove il consumo di cannabis tende a restare stabile o in crescita. La città mostra quindi un profilo atipico, meno cannabis, più ecstasy e più ketamina.

Perché le acque reflue contano davvero

L’analisi delle acque reflue è oggi uno degli strumenti più affidabili per stimare i consumi di droga. Misura i metaboliti eliminati dal corpo dopo l’assunzione e permette di stimare quantità e frequenza d’uso in modo anonimo e oggettivo. Questo metodo evita le distorsioni legate alle reticenze nelle interviste o alle differenze nei sequestri tra territori diversi. Grazie a queste misurazioni, Trieste appare come un laboratorio avanzato dei nuovi consumi giovanili. La città mostra un mix di droghe sintetiche che dialoga con le tendenze europee e che impone una riflessione seria su prevenzione, informazione e politiche locali.

Un fenomeno da seguire con attenzione

Il primato di Trieste sull’ecstasy e sulla ketamina non riguarda solo le statistiche. Racconta un cambiamento profondo nei comportamenti di consumo e nel modo in cui la città vive la notte. I dati indicano un fenomeno stabile da almeno alcuni anni, che merita monitoraggio costante e risposte mirate.