Torino

TorinoDanza 2026 apre con lo spettacolo “Sounding light”

di Redazione - 7 Settembre 2026

L‘edizione 2026 di TorinoDanza Festival, diretto da Anna Cremonini e realizzato dal Teatro Stabile di Torino- Teatro Nazionale, si terrà dal 9 settembre all’11 ottobre 2026.

L’inaugurazione del festival è in programma mercoledì 9 settembre alle ore 20.45 alle Fonderie Limone di Moncalieri, sala Grande, in prima nazionale, e sarà affidata a CHENG Tsung-Jung e al Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, con il debutto in prima nazionale dello spettacolo “Sounding Light” , che sarà replicato giovedì 10 settembre alle 20.45.

La pandemia ha spinto CHENG Tsung-Iung, direttore artistico di Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, a riconsiderare il mondo intorno a sé. Durante il periodo di isolamento forzato a Taiwan, nel momento in cui attività umana e inquinamento acustico erano ridotti al minimo, ha ascoltato i rumori della foresta, gli insetti, il vento tra gli alberi, e ha riflettuto sull’equilibrio tra la vita umana e l’ambiente naturale e le loro fragilità.

In “Sounding Light”, che si svolge idealmente nell’arco di un giornata, CHENG Tsung-Iung ha integrato suono e danza. I danzatori stessi creano gran parte della colonna sonora , quale elemento naturale della loro performance e i loro corpi diventano strumenti musicali.

Lavorando con i compositori LIM Giong e CHANG Shiuan, usano voce e respiro, schiocchi di dita e battiti di mani, la percussione del loro corpo e del palcoscenico. Con questa straordinaria tavolozza di suoni, imitano la brezza, la pioggia che cade e l’acqua che scorre, il canto di uccelli e insetti, e finiscono per svelare l’essenza del mondo naturale fondendoli insieme.

Le coreografie di CHENG Tsung- Iung costituiscono un ponte tra l’antica tradizione di Taiwan e la vita moderna. La rivista “The Stage” ha elogiato il suo “occhio per i momenti cinematografici, “Sounding Light” del 2000 riflette sulla solitudine nell’era della pandemia. “Send in a Cloud” dipinge con colori cangianti il viaggio poetico della vita, “Waves” del 2023, co-creato con l’artista giapponese Daito Manabe, esplora il complesso intreccio tra tecnologia e umanità. Il suo lavoro più recente “All ears” del 2025 invita il pubblico a scoprire il movimento attraverso l’ascolto profondo.

l nome Cloud Gate allude alla più antica danza conosciuta in Cina e fondata nel 1973 dal coreografo LIN Hwai-min, divenendo poi la prima compagnia di danza contemporanea nel mondo di lingua cinese. Nel 2023 ha festeggiato il suo 50 esimo anniversario. Attingendo alle tradizioni della danza classica, popolare e moderna provenienti dalle culture occidentali e da quelle asiatiche, Cloud Gate si confronta da vicino con la storia, la società e l’esperienza vissuta. I suoi danzatori seguono una formazione che comprende la meditazione, QI GONG, un’antica pratica di respirazione, le arti marziali, la danza moderna e il balletto, ampliata sotto la guida di CHENG Tsung-Iung per includere una gamma più ampia di pratiche di movimento. Significativi sono poi i costumi del fashion designer Chen Shao-yen

Le rappresentazioni di TorinoDanza saranno sedici, di cui quattro prime assolute e quattro appuntamenti al teatro Carignano per la stagione dello Stabile di Torino Extra. Fino all’11 ottobre si esibiranno alle Fonderie Limone 17 compagnie provenienti da dieci Paesi del mondo, compresi, oltre all’Europa, Asia e America

Mara Martellotta

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