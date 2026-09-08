Esteri

Tregua finita: droni ucraini su Saratov, Mosca attacca Kiev

Dieci feriti in Russia, due morti in Ucraina: le ostilità sono già riprese

di Cristiana Flaminio - 8 Settembre 2026

Riprendono gli attacchi, l’Ucraina colpisce la città di Saratov in Russia: oltre ai danni alle infrastrutture ci sarebbero almeno una decina di feriti. L’area era già stata colpita dalle forze armate di Kiev nelle scorse settimane. Avevano messo nel mirino la raffineria che sorge proprio nella zona industriale del paese. Adesso i droni hanno ripreso quota e son tornati a colpire la città russa. E intanto il clima tra Ucraina e Mosca è destinato ad arroventarsi ancora di più.

Attacco Ucraina a Saratov: dieci feriti

Il governatore Roman Busargin, citato dall’agenzia russa Tass, ha riferito che a seguito dell’attacco ucraino a Saratov si son registrati almeno dieci feriti. “Dieci persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. Tutti hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Sei persone sono state ricoverate in ospedale; non si tratta di casi di pericolo di vita. Ho dato istruzioni al ministero della Salute di monitorare attentamente la situazione”, ha affermato l’esponente delle autorità locali russe. Che, nel frattempo, hanno riaperto i rifugi temporanei per i residenti e hanno istituito un centro di emergenza.

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Mosca colpisce Kiev

La notte è stata di fuoco anche sulla capitale ucraina. Stando a quanto riporta Ukrinform, che cita il Dses, il Servizio statale ucraino per le emergenze, il bilancio dell’offensiva sferrata a suon di droni e missili dalla Russia su Kiev è stato di due morti e sette feriti. Sarebbero stati colpiti diversi quartieri della città. Insomma, la tregua dopo la visita di Witkoff è finita. Entrambe le parti hanno ripreso a spedirsi missili e a inviarsi droni. In attesa che dai negoziati possa, finalmente, uscire qualcosa di buono.