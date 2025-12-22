Primo Piano

Tragedia sul Nilo: scontro tra navi da crociera, morta una turista italiana

di Eleonora Ciaffoloni - 22 Dicembre 2025

Una crociera sul Nilo finita in tragedia: nella serata di ieri ha perso la vita Denise Ruggeri, cittadina italiana di 47 anni, originaria dell’Abruzzo, coinvolta in un grave incidente nautico avvenuto nei pressi di Luxor, una delle mete più frequentate dal turismo internazionale per il suo immenso patrimonio archeologico.

Crociera sul Nilo finisce in tragedia: cosa è successo

Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato intorno alle 19 ora locale, a circa trenta chilometri dalla città di Luxor. La nave da crociera Royal Beau Rivage, sulla quale viaggiavano numerosi turisti italiani, si è scontrata con un’altra imbarcazione. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità egiziane. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da provocare ingenti danni alla struttura della nave, con la distruzione di quattro cabine.

Denise Ruggeri si trovava all’interno della propria cabina nel momento della collisione. A seguito dell’urto, la donna è caduta riportando un trauma gravissimo, con una lesione a un polmone. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi a bordo e i tentativi di rianimazione, le ferite si sono rivelate fatali e la turista è deceduta poco dopo.

La macchina diplomatica italiana si è attivata immediatamente. La Farnesina, attraverso l’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato, ha avviato le procedure di assistenza, mantenendo un costante contatto con il marito della vittima e con i tour operator coinvolti. L’ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, ha confermato che, al momento, non risultano altri cittadini italiani feriti e che tutti gli altri passeggeri sarebbero in salvo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato informato dell’accaduto e segue da vicino l’evoluzione della vicenda.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dalle istituzioni regionali. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha manifestato la vicinanza dell’intera comunità abruzzese alla famiglia di Denise Ruggeri, sottolineando il dolore per una perdita improvvisa e drammatica.