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Trani, rissa tra giovani. Diciottenne muore accoltellato

di Italpress - 13 Agosto 2026

TRANI (ITALPRESS) – Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).