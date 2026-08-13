Roma, ballerini senior star a Testaccio: “Rendiamo viva la piazza”

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"Persone anziane che ballano e sfidano il caldo, un bel messaggio"

di Askanews - 13 Agosto 2026

Roma, 13 ago. (askanews) – La loro coreografia sulle note di “Beat It” di Michael Jackson è diventata virale sui social, con migliaia di like. Nemmeno le temperature bollenti di Roma hanno fermato questi due ballerini-senior che si sono presi la scena nel cuore del quartiere di Testaccio, quasi vuoto a metà agosto, attirandosi i complimenti anche del sindaco Roberto Gualtieri che si è congratulato per l’esibizione.

Pasquale Iannone, 70 anni, insegnante di danza in pensione e Elisa Fava, 79 anni, mai avrebbero pensato di diventare famosi. Il loro obiettivo però oltre a divertirsi, è di coinvolgere anche altri. La loro energia ha già contagiato molti romani tra un Mambo n. 5 e un Rock and roll e portato allegria tra turisti e curiosi.

“Anche loro hanno capito il messaggio che si voleva dare, persone anziane che ballano e sfidano il caldo, dando un senso alle piazze, invece che piazze morte o piazze violente”. “Potrei essere il padre, potrei essere il nonno di queste persone, e vedere il proprio padre o il proprio nonno che si muove e non sta buttato in casa … è una cosa bella.” “Mi piace molto ballare, non sto mai ferma”, dice Elisa.

Un’iniziativa che, sperano, incoraggerà altri anziani ad adottare uno stile di vita più attivo.