Coloni violenti assediano palestinesi (e un americano) in Cisgiordania

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Su X interviene l’ambasciatore Usa: orribile atto di terrore

di Askanews - 13 Agosto 2026

Roma, 13 ago. (askanews) – Le forze israeliane sarebbero intervenute contro coloni fuori controllo che hanno assediato dei palestinesi – suscitando critiche insolitamente dure da parte degli Stati Uniti – proprio mentre Israele inaugurava un importante insediamento in un’altra zona della Cisgiordania. In queste immagini si vede il villaggio di Qusra, tra le zone prese di mira dai coloni violenti.

È da domenica che i coloni hanno bloccato, nei pressi di Nablus, l’accesso alle abitazioni palestinesi, inclusa quella di un cittadino statunitense; i residenti hanno riferito di essere rimasti privi di cibo e altri beni di prima necessità.

L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, da anni convinto sostenitore dei coloni, ha affermato che “non ci sono scuse per un comportamento così violento e brutale”. “Le azioni di chi ha compiuto questo orribile atto di terrore, volto a intimidire e vessare questa famiglia, sono ripugnanti”, ha scritto Huckabee su X, sottolineando anche che “affermare che l’ambasciatore USA in Israele (@USAmbIsrael) o l’ambasciata (@usembassyjlm) siano indifferenti o non abbiano fatto nulla è semplicemente falso”.

Giovedì l’esercito israeliano ha dichiarato di aver inviato truppe nella zona una seconda volta, durante la notte, e di aver smantellato due avamposti, fermando un cittadino israeliano. Ma secondo alcune testimonianze, i coloni sono rimasti nell’area: “I coloni sono sparsi nelle zone limitrofe, sulla collina adiacente. Finora nessuno è riuscito a farci arrivare cibo e rifornimenti, perché l’area è completamente isolata dall’esercito”, ha affermato Aisha Hassan, rimasta bloccata in una delle case sotto assedio.