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Transizione energetica, Vigilante (Gse) “Erogati oltre 16 mld in ultimo anno per sostenere cittadini imprese ed enti locali”

di Italpress - 7 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Accompagnare le imprese nella transizione energetica significa mettere a loro disposizione strumenti concreti, accessibili e tra loro coerenti, evitando sovrapposizioni e favorendo la massima integrazione tra misure nazionali e programmazione regionale”. Lo afferma l’Amministratore Delegato del GSE, Vinicio Mosè Vigilante, intervenuto al panel “Energia al centro del Lazio”, nell’ambito di Innovation Day Energia, organizzato da Regione Lazio e Lazio Innova. “In questi anni – prosegue – il GSE ha erogato risorse importanti, oltre 16 miliardi di euro solo nell’ultimo anno, per sostenere cittadini, imprese ed enti locali nel percorso verso l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e l’autoconsumo. La collaborazione con realtà come Lazio Innova è fondamentale perché consente di rafforzare il supporto ai territori, orientare meglio le progettualità e aiutare il sistema produttivo a ridurre i costi energetici, aumentare la propria resilienza e affrontare con maggiore solidità le sfide legate alla competitività e alla sicurezza degli approvvigionamenti”.

– foto ufficio stampa GSE –

(ITALPRESS).