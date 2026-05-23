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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 23 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Quattordicesima Tappa del Giro d’Italia

23 maggio da Aosta a Pila 133 km

Aosta è la “Roma delle Alpi”, una città che unisce storia millenaria e paesaggi grandiosi. Fondata dai Romani come Augusta Praetoria, conserva ancora oggi un patrimonio archeologico straordinario. L’Arco di Augusto, il Teatro Romano e le mura antiche raccontano la sua origine imperiale. Circondata da montagne maestose e vallate verdi, Aosta è anche porta d’accesso al Monte Bianco e al Gran Paradiso. La sua cultura è un intreccio di influenze italiane e francesi, visibile nella lingua, nell’architettura e nella cucina. È una città che vive di autenticità alpina e memoria storica. Il Giro d’Italia entra nel vivo con il tappone valdostano.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Fonduta alla valdostana – un piatto simbolo della tradizione montana

Ingredienti per 4 persone :

400 g di fontina DOP

250 ml di latte intero

4 tuorli d’uovo

30 g di burro di malga

Pane casereccio a fette

Sale e pepe

Preparazione:

Taglia la fontina a cubetti e lasciala ammorbidire nel latte per almeno 2 ore.

Sciogli il burro a bagnomaria e aggiungi la fontina con il latte.

Mescola lentamente fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

Unisci i tuorli e continua a mescolare finché la fonduta diventa abbastanza densa.

Servi calda con pane tostato.