Attualità

Quanto valgono le tredicesime, gli incassi del Fisco

I conti della Cgia: quanto incasseranno gli italiani e quanto andrà all'Erario

di Maria Graziosi - 29 Novembre 2025

Tredicesime, si parte da lunedì ma chi festeggia più di tutti è il Fisco. Ecco i numeri della Cgia. La gratifica sarà ricevuta quest’anno da circa 36 milioni di cittadini. Si tratta di pensionati e dipendenti, tra operai e impiegati. Complessivamente, le tredicesime quest’anno valgono circa 56 miliardi di euro. Per la precisione, l’importo totale sarà pari a 55,9 miliardi. Però si tratta di numeri lordi. Al netto delle tasse, in tasca agli italiani finiranno poco più di 42 miliardi.

Tredicesime, quanto incassa il Fisco

In termini di trattenute e di tasse, le tredicesime rappresenteranno un grande affare per l’Erario. Che si appresta a incassare, secondo i calcoli della Cgia, qualcosa come 13,8 miliardi di euro. Un po’ di più dei costi preventivati per il cantiere del Ponte sullo stretto di Messina. Una bella iniezione di liquidi per le casse dello Stato, in perenne debito d’ossigeno. E non solo. Rimarrà comunque qualcosa nelle tasche degli italiani. Che quest’anno tenderanno a risparmiare. E a non spendere tutto nello shopping natalizio.

Il Black Friday ha drenato il Natale?

Secondo i calcoli della Cgia di Mestre, al netto delle tredicesime e degli incassi dunque per il Fisco, per i regali di Natale, gli italiani spenderanno 10 miliardi. Bene, ma non benissimo dato che si tratta di una cifra che s’è ridotta di un terzo rispetto a qualche anno fa. Come mai? Semplice, perché le famiglie hanno puntato già tutte le loro fiches sul Black Friday. L’obiettivo di risparmiare è dichiarato, inoltre, dalla volontà di abbassare il budget per le spese. Un problema per il commercio e l’economia.