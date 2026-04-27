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Aggredita dal pitbull, subisce un’amputazione

di Maria Graziosi - 27 Aprile 2026

Aggredita dal suo stesso pitbull, una donna ha subito l’amputazione di una gamba. I fatti si sono verificati a Barano d’Ischia, sull’Isola verde. Solo l’intervento delle forze dell’ordine, costrette a sopprimere l’animale, ha evitato che l’aggressione del cane alla sua stessa padrona finisse in una tragedia ancora più grande. Che, magari, avrebbe potuto costare non solo una gamba ma la vita alla donna ischitana. Che, soccorsa, è finita in ospedale al codice rosso.

Aggredita dal pitbull, subisce un’amputazione

La donna non è ancora fuori pericolo. E, anzi, le sue condizioni restano sotto strettissima osservazione. Ora è ricoverata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, che si trova proprio a Ischia. In nottata la vittima dell’aggressione da parte del suo stesso cane ha subito l’amputazione della gamba. Tutto sarebbe iniziato mentre la donna stava dando da mangiare al pitbull poco lontano da casa. L’animale, per cause che restano ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’ha improvvisamente aggredita. L’ha morsa al volto e poi alla gamba. Le urla della donna hanno richiamato i vicini e gli agenti.

C’erano dei precedenti

I poliziotti non hanno potuto fare altro che sopprimere il pitbull per consentire ai soccorritori del 118 di offrire i primi soccorsi alla vittima. La corsa in ospedale non le ha salvato la gamba: costretta all’amputazione. Quello che si sta cercando di capire è se rispondono al vero le voci, sempre più fitte, secondo cui il cane in questione sarebbe stato aggressivo. E già al centro di episodi analoghi nei mesi passati. Intanto le condizioni di salute della vittima sono stazionarie. Resta ricoverata al codice rosso. E la prognosi rimane riservata.