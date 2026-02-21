Trump vara nuovi dazi al 10% e attacca la Corte Suprema dopo la bocciatura
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver firmato nello Studio Ovale un provvedimento che introduce nuovi dazi globali del 10% su tutti i Paesi. L’entrata in vigore è fissata alla mezzanotte del 24 febbraio e durata prevista di 150 giorni. L’annuncio è stato pubblicato sul suo social Truth, dove ha definito la misura un “passo importante per rafforzare la posizione economica americana”.
I nuovi dazi di Trump e il no della Corte suprema
Le nuove tariffe non riguarderanno però un’ampia categoria di prodotti, tra cui i minerali essenziali e quei beni già colpiti da dazi separati che non sono stati toccati dalla recente decisione della Corte Suprema. Proprio la Corte Suprema è intervenuta sulla questione, bocciando i dazi precedentemente introdotti dall’amministrazione. A riportare la notizia è stata Bloomberg, sottolineando come tre giudici di orientamento conservatore abbiano votato insieme ai tre liberal.
Si tratta di Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch e del presidente della Corte, John Roberts. Trump ha criticato duramente la decisione, definendola “ridicola” e accusando i giudici che hanno votato contro i dazi di doversi vergognare. Ha inoltre promesso nuove misure tariffarie, assicurando che saranno pienamente testate e conformi alla legge.
Nel suo intervento, il presidente ha espresso particolare delusione per il voto contrario di Gorsuch e Barrett, entrambi nominati durante il suo mandato. Evidenziando come, a suo dire, “i giudici democratici tendano a votare compatti contro le posizioni repubblicane“. Ha poi ricordato che Roberts era stato nominato dall’ex presidente George W. Bush.
“Uno strumento chiave”
La Casa Bianca ha ribadito che i dazi rappresentano uno strumento chiave. Per “tutelare imprese e lavoratori americani, contenere i costi e favorire l’aumento dei salari”. Secondo l’amministrazione, la sentenza non impedirà al presidente di intervenire per correggere un sistema commerciale globale ritenuto penalizzante per la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti. Anche il The New York Times ha evidenziato come questa decisione segni una battuta d’arresto nei successi giudiziari finora ottenuti da Trump davanti alla Corte Suprema.
Torna alle notizie in home