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Tunisia, accordo per la transizione energetica nelle autostrade

di Italpress - 14 Luglio 2026

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia rafforza il proprio percorso verso la transizione energetica attraverso un accordo di partenariato tra l’Agenzia nazionale tunisina per il controllo dell’energia (ANME) e la Società tunisina delle autostrade, finalizzato a promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle infrastrutture autostradali. Lo riferisce una nota sulla pagina ufficiale dell’Agenzia nazionale tunisina per il controllo dell’energia.

L’intesa, firmata presso la sede dell’ANME, è stata siglata alla presenza del direttore generale Nafeh El Bakkari e del presidente direttore generale della Società tunisina delle autostrade Ahmed Ezzeddine. Nell’ambito dell’accordo, la Società tunisina delle autostrade prevede di adottare soluzioni basate sulle energie rinnovabili nelle proprie strutture distribuite lungo la rete autostradale, beneficiando dell’accompagnamento tecnico dell’ANME. La collaborazione comprenderà inoltre programmi per migliorare l’efficienza energetica delle strutture, degli impianti e della flotta della società.

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(ITALPRESS).