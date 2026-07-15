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Italgas attiva a Saluzzo una nuova connessione di biometano alla rete di distribuzione del gas

di Italpress - 15 Luglio 2026

SALUZZO (CUNEO) (ITALPRESS) – È entrata in esercizio a Saluzzo (CN) una nuova connessione di biometano alla rete di distribuzione del gas gestita da Italgas. L’intervento ha previsto la realizzazione di un impianto di ricezione e immissione all’interno della Società Cooperativa Agricola “Il Tiglio” e il tratto di condotta necessario all’allacciamento.

Il biometano immesso viene ottenuto attraverso un processo di digestione anaerobica alimentato da scarti della produzione agroalimentare, biomasse agricole e reflui zootecnici. La nuova infrastruttura, totalmente digitalizzata in linea con i più avanzati standard di Italgas, consentirà di immettere nel network di distribuzione locale circa 2,4 milioni di metri cubi/anno di biometano, equivalenti ai consumi medi annui di circa 3.000 famiglie del territorio.

L’intervento ha comportato anche la realizzazione di un nuovo tratto di rete di collegamento di circa 2,2 km di estensione.

“Il biometano in Italia è in forte accelerazione e i numeri lo confermano ogni giorno – ha commentato l‘Amministratore Delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco -. Produrlo localmente si traduce in maggiore indipendenza energetica, flessibilità, competitività e sostenibilità: vantaggi concreti per i territori e per il sistema-Paese. Da Nord a Sud registriamo una domanda crescente di connessione, e le nostre reti – tecnologicamente avanzate e adattabili a ogni configurazione impiantistica – sono pronte ad accoglierla. Siamo in grado di integrare quote crescenti di biometano in modo sicuro ed efficiente, e intendiamo continuare a farlo con la stessa determinazione”.

“La nuova connessione di Saluzzo si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle infrastrutture dedicate ai gas rinnovabili portato avanti da Italgas. La trasformazione tecnologica delle reti di distribuzione consente oggi di accogliere quantità crescenti di biometano garantendone la piena integrazione nel sistema energetico – si legge in una nota -. L’intervento segue il recente completamento del collegamento alla rete Italgas dell’impianto di produzione di biometano di Asja Energy a Druento (TO), a conferma del crescente sviluppo delle filiere del gas rinnovabile sul territorio piemontese. Con Saluzzo salgono a 15 gli impianti di produzione di biometano già connessi alla rete Italgas. L’obiettivo del Gruppo è raggiungere entro il 2030 una capacità di immissione pari a 1,2 miliardi di metri cubi annui”.

-Foto ufficio stampa Italgas-

(ITALPRESS).