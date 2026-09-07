Ucraina, colloqui con gli Usa mentre continuano gli attacchi

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Zelensky: "Guerra sembra destinata a proseguire anche in inverno"

di Askanews - 7 Settembre 2026

Milano, 7 set. (askanews) – La diplomazia al lavoro, mentre la guerra continua sul terreno. Dopo i colloqui a Kiev tra Volodymyr Zelensky e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, resta ancora lontana una svolta nel conflitto in Ucraina. Il presidente ucraino ha parlato di tre round di negoziati “di grande sostanza”, ma ha ammesso che, allo stato attuale, la guerra sembra destinata a proseguire anche nei prossimi mesi.

“Speriamo vivamente di poter raggiungere un accordo con i nostri partner americani – ha dichiarato – e contiamo sul sostegno dei nostri partner europei – qualora la guerra dovesse protrarsi in inverno, come al momento sembra – ma anche in tal caso, i team hanno espresso oggi una valutazione positiva delle nostre prospettive future.”

Tra i nodi ancora aperti resta soprattutto quello dei territori. Zelensky ha ribadito che una questione tanto complessa, a suo giudizio, potrà essere risolta soltanto con un confronto diretto “a livello di leader”.

Intanto, mentre Witkoff e Kushner hanno lasciato Kiev definendo “sostanziali” i colloqui, sul campo non si fermano gli attacchi. A Zaporizhzhia un drone russo ha provocato sei incendi in un centro commerciale, impegnando decine di soccorritori. Dall’altra parte del confine, le autorità russe riferiscono di tre morti e sette feriti nella regione di Belgorod in attacchi attribuiti alle forze ucraine.

Secondo il Kyiv Independent, Donald Trump dovrebbe ora parlare al telefono con Vladimir Putin e con Zelensky, dopo il rientro negli Stati Uniti dei suoi due inviati. Un nuovo passaggio diplomatico mentre Kiev continua a chiedere il sostegno dell’Europa e la guerra, sul terreno, non rallenta.