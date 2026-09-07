Meteo

Meteo, da mercoledì la fine dell’estate: in arrivo pioggia e calo delle temperature

di Redazione L'Identità - 7 Settembre 2026

Dopo un’estate di caldo intenso e temperature rimaste elevate anche oltre agosto, da mercoledì 9 settembre arriverà una perturbazione destinata a interrompere la fase estiva. Sono attesi temporali anche intensi, possibili grandinate e un generale abbassamento delle temperature.

Ancora caldo oggi e domani, poi il calo

L’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili. Oggi e domani, infatti, il sole continuerà a prevalere su gran parte della Penisola, anche se aumenteranno gradualmente le nubi sulle zone nord-occidentali. Non sono esclusi alcuni temporali pomeridiani nelle aree interne dell’Appennino centro-meridionale.

Il caldo, soprattutto al Sud, non sarà però ancora un ricordo. Le temperature rimarranno infatti superiori alle medie del periodo, con valori che potranno superare i 35 gradi nelle zone interne meridionali. Nei prossimi giorni, tuttavia, inizierà una lenta diminuzione della colonnina di mercurio.

Da mercoledì arriva la perturbazione

La vera svolta è attesa mercoledì 9 settembre, quando una perturbazione raggiungerà il Nord Italia. I primi fenomeni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria e Lombardia, dove non sono esclusi rovesci e temporali localmente forti. Nel corso della giornata il peggioramento si estenderà anche al resto del Settentrione, coinvolgendo in particolare il Triveneto.

Al Centro-Sud il tempo resterà inizialmente più stabile, ma anche qui le temperature cominceranno a diminuire.

Maltempo su gran parte dell’Italia

La fase più perturbata potrebbe svilupparsi tra giovedì 10 e sabato 12 settembre. La perturbazione potrebbe infatti favorire la formazione di un minimo di bassa pressione sul Mar Tirreno, con conseguente estensione del maltempo a gran parte della Penisola.

Le piogge potrebbero interessare praticamente tutte le regioni, con precipitazioni più abbondanti attese soprattutto al Centro. Entro domenica gli accumuli potrebbero raggiungere 50 millimetri nel Lazio e 55-60 millimetri in Toscana. Localmente i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate.

Temperature verso la normalità

La novità più evidente riguarderà comunque il caldo. Con l’arrivo della perturbazione, le temperature torneranno in linea con le medie stagionali: le massime si fermeranno intorno ai 25-26 gradi al Nord, mentre al Sud potranno raggiungere i 30 gradi.

Secondo le ultime proiezioni, la fase più fresca e instabile potrebbe proseguire anche nella seconda parte di settembre. Dopo settimane di caldo anomalo, dunque, l’estate africana sembra ormai avviarsi verso la conclusione, lasciando spazio a condizioni più dinamiche e vicine a quelle tipiche dell’inizio dell’autunno.