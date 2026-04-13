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Ue, von der Leyen “Valuteremo strumenti più flessibili per gli aiuti di Stato sull’energia” / Video

di Italpress - 13 Aprile 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dall’inizio del conflitto – 44 giorni fa -, la nostra spesa per le importazioni di combustibili fossili è aumentata di oltre 22 miliardi di euro. 44 giorni, 22 miliardi di euro – non una singola molecola di energia in più. Questo dimostra l’enorme impatto che questa crisi ha sulla nostra economia”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, incontrando i giornalisti a Bruxelles sull’impatto della crisi in Medio Oriente. “E anche se le ostilità cessassero immediatamente, le interruzioni delle forniture energetiche dal Golfo persisteranno per un certo periodo – aggiunge -. Pertanto, abbiamo anche discusso una serie di misure che presenteremo ai leader al prossimo incontro informale dell’EUCO a Cipro la prossima settimana. Avremo una comunicazione mercoledì prima dell’inizio del Consiglio Ue a Cipro. E oggi abbiamo discusso una serie di misure che potremmo presentare”.

