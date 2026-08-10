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Ufficializzate 804 nuove guide turistiche, al via la nuova tessera di riconoscimento

di Italpress - 10 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Tutelare il lavoro delle guide turistiche, offrire maggiori garanzie ai visitatori e rafforzare la qualità dell’accoglienza. È con questi obiettivi che il Ministero del Turismo (MiTur) ha presentato la nuova tessera di riconoscimento ufficiale, realizzata insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Per poter operare, i professionisti dovranno essere iscritti nell’apposito Elenco Nazionale delle Guide Turistiche e, a partire dal 26 agosto prossimo, potranno ottenere il nuovo documento, accedendo alla piattaforma del Mitur. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne curerà la produzione, in formato “Card” plastificata, integrando le più avanzate tecnologie anticontraffazione delle Carte Valori.

Questa scelta renderà lo strumento sicuro, capace di proteggere la professione dalle forme di esercizio abusivo e di garantire ai turisti la certezza di affidarsi a professionisti certificati dallo Stato.

Oltre alla produzione fisica della tessera, il Poligrafico metterà a disposizione anche la piattaforma che, interfacciandosi con il portale del MiTur, consentirà di gestirne la consegna direttamente a domicilio.

Formez ha pubblicato sul portale inPA gli esiti di 804 candidati idonei all’esame nazionale per l’abilitazione alla professione di guida turistica.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).