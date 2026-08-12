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Un tuffo contro il caldo: tutte le piscine aperte a Torino (anche a Ferragosto)

di Redazione - 12 Agosto 2026

Garantire l’apertura delle piscine comunali e private a Ferragosto non è un semplice servizio ricreativo, ma un fondamentale intervento di welfare urbano contro il caldo e l’isolamento sociale. Insieme alle attività commerciali che in città terranno aperte, il Comune di Torino e i gestori privati si sono coordinati per offrire oasi di frescura ai residenti che trascorreranno il 15 agosto in città. Per anziani, famiglie con bambini e residenti che passeranno il Ferragosto nel capoluogo piemontese, l’accesso agli specchi d’acqua cittadini rappresenta un diritto fondamentale alla salute, alla socialità e al benessere psicofisico durante le giornate di picco termico.Ecco la mappa delle aperture a Ferragosto e gli orari delle piscine torinesi

Per la giornata del 15 agosto, gli impianti natatori distribuiti sul territorio torinese si dividono tra aperture festive confermate e chiusure programmate. Di seguito le strutture operative e i relativi dettagli per pianificare la giornata:

Piscina “Pellerina” (corso Appio Claudio 110, Circoscrizione 4): situata all’interno del più grande parco cittadino, l’impianto garantisce l’apertura dalle 10 alle 19. Rappresenta uno dei principali punti di riferimento per le famiglie grazie alle sue ampie aree verdi rinnovate. La piscina rimarrà aperta che domenica 16 agosto, sempre nello stesso orario.

Piscina “Lido” (via Villa Glori 21, in Circoscrizione 8): l’impianto offre la sua vasca olimpica coperta trasformata in piscina estiva grazie al tetto apribile. Sarà accessibile nel giorno di Ferragosto e domenica 16, dalle 9 alle 19.

Piscine Comunali “Trecate” (via Vasile Alecsandri 29, in Circoscrizione 3): il polo natatorio conferma l’apertura straordinaria festiva sia il 15 sia il 16 agosto. L’orario per il pubblico è fissato dalle 10 alle 18:30.

Piscina “Colletta” (via Ernesto Ragazzoni 5, Circoscrizione 7): l’impianto mette a disposizione il nuovo solarium e la vasca estiva da 50 metri. L’apertura per la giornata di Ferragosto rispetta l’orario festivo dalle 11 alle 18. Chiusa domenica 16 agosto.

Inoltre saranno aperte domenica 16 agosto anche le seguenti piscine:

Piscina Comunale “Lombardia” (corso Lombardia 95, Circoscrizione 5): aperta dalle 12 alle 18. Riapre regolarmente dopo la chiusura di Ferragosto. Richiede la prenotazione online obbligatoria.

Piscina Comunale “Franzoj” (strada Antica di Collegno 211, Circoscrizione 4): aperta dalle 10:30 alle 18. Anche questo impianto riprende le attività dopo la pausa festiva.

Piscina “Aquatica Torino” (corso Galileo Ferraris 290, Circoscrizione 2): aperta solo al mattino dalle 8:30 alle 13 per il nuoto libero domenicale.

Chiuse per lavori le piscine “Gaidano” di via Amedeo Modigliani 25 in Circoscrizione 2 e “Aversa (Parri)” di via Tiziano Vecellio 39, in Circoscrizione 8.

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