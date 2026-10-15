Ultimo miglio in calo, persi 55mila treni in cinque anni
Logistica su rotaia: persi oltre 55mila treni dal picco del 2021. Fermerci lancia l’allarme dall’ultimo miglio.
Ultimo miglio in calo
Il semaforo della logistica ferroviaria italiana vira verso il rosso e svela una crisi strutturale. Secondo lo studio presentato da Fermerci al Green Logistics Expo di Padova, il traffico merci su ferro sta registrando un’emorragia di convogli che penalizza porti, raccordi e terminal di tutto il Paese.
I dati dell’emorragia
Numeri aspri: 55.000 convogli in meno in quattro anni. Il calo dei treni movimentati dai 205 impianti di ultimo miglio analizzati sul territorio nazionale è impietoso e supportato da numeri precisi.
La contrazione annua
Nel 2025 i convogli movimentati si sono fermati a 329.388, con un calo del -4,5% rispetto ai 345.024 dell’anno precedente (pari a quasi 16mila treni persi in soli 12 mesi).
Il crollo dal picco storico
Il confronto con il 2021 — anno record con 384.863 convogli — mostra una perdita spaventosa di oltre 55.000 treni (-14,4%). I traffici attuali risultano inferiori persino ai livelli del 2018 (-5,2%).
Gli extra-costi per il settore
A pesare sul comparto sono anche i costi d’accesso alla rete di ultimo miglio, con un aggravio stimato fino a 110 milioni di euro all’anno per le imprese.
Porti e raccordi: cosa blocca i binari
La riduzione dei treni non risparmia i raccordi portuali, pur mantenendo uno scarto di tenuta relativo rispetto ai terminal interportuali interni
Il Cantiere Italia è frenato
L’accumulo dei cantieri di ammodernamento sulla rete nazionale genera rallentamenti e strozzature temporanee proprio sulle tratte di accesso ai moli.
I costi energetici la e concorrenza della gomma
L’impennata dei costi operativi e la rigidità del settore ferroviario spingono nuovamente le merci verso la flessibilità del trasporto stradale, allontanando gli obiettivi comunitari di transizione ecologica.
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