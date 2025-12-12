Cronaca

Un forte terremoto scuote il nord del Giappone, scatta l’allerta tsunami

Trema ancora il Giappone e scattta l'allerta Tsunami.

di Gianluca Pascutti - 12 Dicembre 2025

Un violento terremoto si è propagato lungo la costa settentrionale del Giappone. La scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata in mare al largo di Aomori. L’evento sismico, avvenuto alle 11:44 ora locale (3:44 Italiana), è stato avvertito distintamente anche nelle regioni vicine. Le autorità hanno attivato in pochi minuti un’allerta tsunami per le aree costiere di Aomori, Hokkaido, Iwate e Miyagi.

Scossa in mare e prime valutazioni tecniche

Secondo le analisi preliminari, l’epicentro del terremoto è stato localizzato in una zona marina caratterizzata da forte attività tettonica. La profondità stimata, compresa tra 10 e 20 chilometri, ha contribuito a rendere la scossa particolarmente percepibile, pur senza provocare danni immediati. Le autorità giapponesi hanno comunicato che l’intensità al suolo ha raggiunto il livello 4 della scala shindo, un valore che indica oscillazioni nette ma non tali da causare crolli strutturali.

Allerta tsunami

L’allerta tsunami è stata emessa in via precauzionale, con previsioni che indicano onde fino a un metro di altezza. Le comunità costiere sono state invitate a spostarsi verso zone più elevate, mentre i porti hanno sospeso temporaneamente le attività. Le prime osservazioni non mostrano anomalie significative, ma il monitoraggio prosegue senza interruzioni. In un Paese dove la memoria del mare è ancora segnata da tragedie recenti, ogni terremoto viene trattato con la massima prudenza.

Nessun danno segnalato

Al momento non risultano feriti né danni materiali. Le infrastrutture critiche, tra cui linee ferroviarie e centrali energetiche, sono state controllate rapidamente e non sono state rilevate irregolarità. La popolazione ha reagito con la consueta disciplina, seguendo le indicazioni delle autorità locali e mantenendo la calma nonostante la forza della scossa.

Un Paese sempre in allerta

Il Giappone rimane uno dei territori più monitorati al mondo dal punto di vista sismico. La scossa odierna arriva in un periodo già segnato da movimenti tellurici significativi, che hanno ricordato quanto la prevenzione sia parte integrante della vita quotidiana. Il termine terremoto continua a rappresentare una costante, ma anche un elemento che ha spinto il Paese a sviluppare sistemi di allerta e protocolli di sicurezza tra i più avanzati al mondo.