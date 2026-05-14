Economia

Un mercato da 8 miliardi: svolta poste private, nuovo vertice

Il nuovo presidente Fise Are è Alessandro Comparetto

di Angelo Vitale - 14 Maggio 2026

In un momento cruciale per il sistema delle spedizioni in Italia, il comparto delle poste private — un mercato che tra logistica e servizi digitali muove oggi circa 8 miliardi di euro — ha trovato la sua nuova guida. Non si tratta di un semplice avvicendamento burocratico, ma di un segnale forte rivolto al mercato e alle istituzioni per consolidare un settore che garantisce la capillarità del servizio su tutto il territorio nazionale.

La scelta di Fise Are: Alessandro Comparetto alla presidenza

La notizia segna il nuovo corso per l’associazione di categoria che rappresenta gli operatori postali privati.

Alessandro Comparetto è stato scelto come nuovo presidente di Fise Are, l’associazione che all’interno di Federazione Imprese di Servizi rappresenta le agenzie di recapito e i servizi postali.

Il nuovo presidente riceve il testimone in un momento di grande fermento, con il compito di tutelare migliaia di imprese che operano in concorrenza con il colosso Poste Italiane.

Un comparto da 8 miliardi in piena evoluzione

Perché questa nomina pesa così tanto? Il settore postale non è più solo “lettere”, ma un ecosistema complesso che integra e-commerce e digitalizzazione.

Il fatturato aggregato delle poste private e della logistica ad esse collegata ha raggiunto la soglia degli 8 miliardi, trainato dalla crescita a doppia cifra degli acquisti online e dalla gestione delle notifiche amministrative.

Il nuovo presidente dovrà gestire la partita della liberalizzazione e della qualità dei servizi, in un contesto dove la velocità di consegna è diventata il principale parametro di valutazione degli utenti.

Le aziende private stanno investendo massicciamente nella flotta elettrica per le consegne dell’ultimo miglio, un tema centrale nell’agenda del nuovo vertice.

Leggi anche Multa milionaria per Poste