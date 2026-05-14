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Orrore in corsia in Germania. Pediatra accusato di 130 abusi su minori

Chi è il medico finito sotto accusa e cosa trapela dalle indagini

di Gianluca Pascutti - 14 Maggio 2026

Al centro dell’inchiesta in Germania c’è un pediatra tedesco di 46 anni, che per anni ha lavorato in strutture ospedaliere del Brandeburgo, nell’area a ovest di Berlino. Il medico avrebbe prestato servizio in reparti pediatrici di cliniche pubbliche, dove visitava e seguiva bambini e adolescenti. Le autorità giudiziarie non hanno reso noto il suo nome, per tutelare le vittime minorenni e non compromettere il procedimento penale in corso. Il profilo che emerge è quello di un professionista integrato nel sistema sanitario, con accesso quotidiano a pazienti vulnerabili e alle loro famiglie.

Le contestazioni: circa 130 episodi di abusi sessuali

La procura competente gli contesta circa 130 casi di reati sessuali su minori, tra cui abusi aggravati e violenze commesse in ambito sanitario in Germania. Gli episodi coprono un arco temporale di oltre dieci anni, a partire dal 2013 fino al 2025, e sarebbero avvenuti in prevalenza durante visite, controlli o momenti di assistenza in reparto. Secondo gli inquirenti, il medico avrebbe approfittato della posizione di fiducia e dell’asimmetria di potere tipica del rapporto tra medico e paziente pediatrico. Il numero esatto delle vittime non è stato reso pubblico, ma si parla di un quadro definito “seriale” dagli investigatori.

Come è nata l’indagine e cosa hanno scoperto gli inquirenti

L’inchiesta che sconvolge la Germania è partita dalla denuncia di un genitore, che ha segnalato comportamenti ritenuti incompatibili con una normale visita pediatrica. Da quella segnalazione sono scattate perquisizioni negli ambienti di lavoro e nell’abitazione del medico, con il sequestro di dispositivi elettronici e supporti di memoria. Gli investigatori hanno analizzato cartelle cliniche, turni di servizio e accessi ai reparti, incrociando i dati con le testimonianze raccolte. È in questa fase che il numero dei casi ipotizzati è cresciuto fino a raggiungere la soglia dei 130 episodi contestati.

Arresto, custodia cautelare e prossime tappe giudiziarie

Il pediatra è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare. La detenzione preventiva è stata disposta con la motivazione del rischio di recidiva e del pericolo di inquinamento delle prove, vista la delicatezza delle indagini e la vulnerabilità delle vittime. Il fascicolo è ora nelle mani del tribunale regionale competente, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio e fissare l’eventuale apertura del processo. In questa fase, gli inquirenti stanno ancora valutando se emergano ulteriori casi rispetto a quelli già formalmente contestati in questa zona della Germania.

Il nodo dei controlli interni negli ospedali

Uno degli aspetti più inquietanti del caso riguarda il funzionamento dei protocolli di sicurezza nelle strutture pediatriche. In alcune situazioni, secondo le verifiche interne, non sarebbe stato rispettato il principio di avere più operatori presenti durante visite particolarmente delicate, una misura pensata proprio per ridurre il rischio di abusi. Le direzioni sanitarie coinvolte hanno annunciato una revisione delle procedure, l’istituzione di canali dedicati per le segnalazioni e una formazione aggiuntiva del personale. Il caso solleva una domanda cruciale, come garantire che un luogo di cura non possa trasformarsi, per anni, in un contesto di violenza nascosta?

Un caso simbolo per la fiducia nel sistema sanitario

La vicenda del pediatra accusato di 130 abusi sessuali su minori in Germania è destinata a diventare un caso simbolo nel dibattito sulla tutela dei bambini in ospedale. La rottura del patto di fiducia tra famiglie e strutture sanitarie è profonda e non potrà essere ricomposta solo con dichiarazioni di principio. Saranno decisive la trasparenza delle indagini, la severità del vaglio giudiziario e l’introduzione di controlli più stringenti nei reparti pediatrici. Solo così, nel medio periodo, sarà possibile ricostruire la credibilità di un sistema che dovrebbe rappresentare, prima di tutto, un presidio di protezione per i più piccoli.