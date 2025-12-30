Food

Un’alternativa elegante per servire il panettone

Stupisci i tuoi ospiti trasformando un semplice panettone in un'esperienza sensoriale più intensa.

di Gianluca Pascutti - 30 Dicembre 2025

Il panettone è un simbolo delle feste, un dolce che porta con sé tradizione, profumi e un immaginario di convivialità. Ma spesso lo serviamo sempre allo stesso modo, senza valorizzarne davvero la fragranza. Esiste invece un gesto semplice, quasi rituale, capace di trasformare una fetta di panettone in un’esperienza sensoriale più intensa.

Il punto di partenza è ovvio ma fondamentale, scegliere un buon panettone, artigianale o industriale di alta qualità. Da qui in poi, la differenza la fa il trattamento.

Il passaggio che cambia tutto

Taglia le fette con delicatezza e riponile per pochi minuti in un forno preriscaldato a 60°C. Non devono tostare, né scaldarsi troppo: devono semplicemente “risvegliarsi”. A questa temperatura, infatti, i profumi si riattivano, gli aromi si amplificano, la struttura torna morbida e avvolgente. È un trucco professionale, rapido e sorprendente, che rende il panettone più goloso senza alterarlo.

Un servizio semplice, raffinato, irresistibile

Per completare l’esperienza, porta in tavola il panettone con una Crema Chantilly servita a parte. La sua leggerezza, la dolcezza equilibrata e la consistenza vellutata creano un contrasto perfetto con la ricchezza del dolce. Il risultato è un dessert che resta tradizionale ma acquista una nuova eleganza, ideale per chi cerca un’alternativa senza stravolgere l’identità del panettone.

Crema Chantilly – Ingredienti e Procedimento

Ingredienti

250 ml panna fresca da montare

40 g zucchero a velo

1 baccello di vaniglia

Procedimento

Metti la panna in frigorifero per almeno un’ora, deve essere ben fredda. Incidi il baccello di vaniglia e preleva i semi. In una ciotola fredda unisci panna, zucchero a velo e vaniglia. Monta con fruste elettriche fino a ottenere una crema soffice e stabile, senza esagerare per evitare che diventi burrosa. Conserva in frigorifero fino al momento del servizio.

Per brindare

In abbinamento con questa golosità consigliamo una bollicina made in Italy.