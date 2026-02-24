Esteri

Ursula a Kiev: “Pace sì ma alle condizioni dell’Ucraina”

Insieme a lei il presidente del consiglio Antonio Costa: "Un'aggressione ingiusta"

di Pietro Pertosa - 24 Febbraio 2026

Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per celebrare i quattro anni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Insieme alla presidente della Commissione Europea c’era pure il numero uno del Consiglio Europeo Antonio Costa. Si tratta del decimo viaggio di Von der Leyen a Kiev da quando sono iniziate le ostilità. Un segnale di vicinanza e sostegno da Bruxelles alla parte ucraina in una guerra su cui l’Ue ha investito già molto. In termini di risorse materiali e politiche, puntando con forza alla sconfitta del Cremlino.

Ursula a Kiev: “Pace sì, ma alle condizioni dell’Ucraina”

Su X, al suo arrivo in terra ucraina, la presidente della Commissione ha pubblicato il suo messaggio che spiega le ragioni del suo nuovo viaggio. “A Kiev per la decima volta dall’inizio della guerra. Per riaffermare il fermo sostegno dell’Europa all’Ucraina, finanziariamente, militarmente e di fronte a questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno per la giusta lotta dell’Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro al popolo ucraino e all’aggressore: non cederemo finché non sarà ristabilita la pace. Pace alle condizioni dell’Ucraina”.

Costa: “Aggressione ingiusta”

Non solo Ursula, pure Antonio Costa a Kiev non ha voluto far mancare il suo messaggio: “Quattro anni di una guerra di aggressione ingiusta. Quattro anni di incrollabile coraggio ucraino. Quattro anni di incrollabile sostegno europeo. Un obiettivo comune: garantire una pace giusta e duratura in Ucraina. Ecco perché oggi siamo qui a Kiev”. La data di oggi è una di quelle spartiacque. Un po’ come il Covid. Subito dopo (o quasi) dalla fine della pandemia, una guerra alle porte dell’Europa. Che ha portato a conseguenze inimmaginabili, a cominciare dalla crisi energetica (Che è ancora lungi dall’essere finita).