Italpress Notizie Spettacoli

Uscito “AGUA”, il nuovo singolo di Maluma e Shakira

di Italpress - 18 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, e sarà in rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre, “AGUA”, il nuovo singolo delle icone della musica latina Maluma e Shakira. Un merengue sensuale che fonde l’energia tropicale con una produzione contemporanea. L’intesa vocale tra Maluma e Shakira è ancora una volta il cuore della storia, questa volta costruita attorno a una metafora semplice ed efficace: non importa quanta acqua serva, quando sono insieme, tutto finisce per andare a fuoco.

L’uscita di “AGUA” è accompagnata da un video musicale (QUI) diretto da Hannah Lux Davis, una delle registe più affermate nel panorama pop internazionale, che costruisce un mondo in cui l’acqua è il filo conduttore: riflessi, superfici liquide, luccichii, movimento e danza alimentano una tensione costante tra i due artisti, in una narrazione pensata per diventare uno dei momenti visivi più intensi dell’album.

– foto ON Out Now –

(ITALPRESS).