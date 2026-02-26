Attualità

Valanga in Valdidentro, morti due sciatori

La tragedia sul Monte Cornaccia, si è salvato un terzo scialpinista

di Maria Graziosi - 26 Febbraio 2026

Valanga in Valdidentro, trovati due sciatori morti sul Monte Cornaccia. Si tratta di un uomo e di una donna tra i 20 e i 30 anni, un terzo scialpinista invece si è salvato. Ed è stato proprio lui a dare l’allarme ai soccorritori. Per sua fortuna, se l’è cavata senza avere neanche bisogno di passare in ospedale. Alla base della tragedia una valanga che ha interessato l’area della diga sui laghi di Cancano, in provincia di Sondrio, a poca distanza dalla linea di confine che separa l’Italia dalla Svizzera.

Valanga in Valdidentro, il bilancio

L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso alpino della stazione di Bornio, insieme a loro anche i carabinieri della compagnia della vicina Tirano e i vigili del fuoco di Sondrio. I soccorsi hanno richiesto e ottenuto l’intervento dell’elisoccorso. Gli elicotteri si sono alzati in volo da Sondrio e da Bergamo. Purtroppo per i due sciatori non c’è stato nulla da fare. La valanga li ha colpiti in pieno ed entrambi hanno perduto la vita.

Non è il primo episodio

La zona, già da qualche tempo, è stata interessata da fenomeni simili. La valanga verificatasi questa mattina in Valdidentro, dunque, non sembra aver rappresentato una sorpresa. Già altri distacchi si erano verificati nei giorni scorsi. In un’area, come quella di Cancano, che risulta essere molto frequentata dai turisti e dagli sciatori. Delle vittime dell’incidente tragico si sa solo che potrebbe trattarsi di due persone provenienti dalla Valtellina.