Storie

Valguarnera Caropepe, anatomia di un’ascesa silenziosa

Storia di un paese che cresce senza clamore e di un’impresa che trasforma la periferia in forza

di Andrea Fiore - 30 Aprile 2026

Valguarnera Caropepe è uno di quei luoghi che la geografia mette ai margini e che la narrazione nazionale ignora per abitudine. Un paese che vive di ritmo lento, di botteghe, di relazioni corte. Eppure, proprio lì, nel 1976, due fratelli aprono un ingrosso alimentare come se fosse un atto di fiducia nel futuro.

Cristofero e Gioacchino Arena non hanno capitali, non hanno padrini, non hanno scorciatoie. Hanno solo la disciplina di chi è cresciuto in un territorio dove nulla arriva da solo.

La loro forza è tutta lì: trasformare la normalità in metodo, la provincia in laboratorio, la mancanza di alternative in una forma di precisione.

La crescita che non fa rumore

La storia del Gruppo Arena non è una scalata spettacolare, è una progressione naturale. Prima i punti vendita locali, poi le alleanze con SISA e Sidis, poi gli ipermercati rilevati, poi Decò, poi VéGé. Ogni passaggio è un allargamento del perimetro senza cambiare la grammatica di base: prossimità, reputazione, continuità familiare. La bottega resta la matrice anche quando diventa iperstore.

Nel 2025 il gruppo arriva a 190 punti vendita, 4.000 dipendenti, una quota di mercato che in Sicilia non è più una percentuale ma una presenza. E Giovanni Arena, oggi Cavaliere del Lavoro, porta questa identità fuori dall’isola senza trasformarla in slogan. È un’azienda che cresce come cresce un albero: lentamente, costantemente, senza chiedere attenzione.

La lezione che resta

La parte più interessante non è il fatturato, ma il contesto. Valguarnera non è un’eccezione isolata: è un paese pieno di micro‑eccellenze che resistono, innovano, si adattano. Artigiani, sartorie, piccole aziende e laboratori che trasformano la marginalità in autonomia.

Il Gruppo Arena è la versione più visibile di questa logica: un’impresa che non nasce contro il territorio, ma con il territorio.

La sua storia ricorda che la provincia non è un limite, è un metodo. E che certe forme di successo non si spiegano con le categorie economiche, ma con quelle umane: la fame, la cura, la memoria del limite.

È così che un paese dell’entroterra diventa un centro, senza mai dichiararlo.

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