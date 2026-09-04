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Van Aert vince la 13^ tappa della Vuelta, Mas resta leader

di Italpress - 4 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince la tredicesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Almunecar-Loja, di 192,8 chilometri, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Terzo posto per un compagno di squadra del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del Team Visma-Lease a Bike.E’ stata una giornata segnata dalle fughe e dagli attacchi da lontano; dopo tanti affondi sono rimasti in nove a giocarsi la vittoria: Fisher-Black (Red Bull-Bora Hansgrohe), Vermaerke (UAE), Van Aert e Brennan (Visma Lease a Bike), Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Dalby (Uno-X Mobility), Albanese (EF Education-EasyPost) e Widar (Lotto) hanno guadagnato fino a cinque minuti sul gruppo maglia rossa. A 3,5 chilometri dal traguardo Wout Van Aert è partito seguito soltanto dal francese Paret-Peintre: i due si sono giocati la vittoria in volata, col belga che ha trionfato per la 58esima volta in carriera. Lo spagnolo Enric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).